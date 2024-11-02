黑豹旗／平鎮延長賽再見高飛犧牲打　驚險逆轉高苑晉級四強

▲黑豹旗，平鎮。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／台南報導

中信盃黑豹旗2日在台南亞太棒球場展開4場8強戰，平鎮高中與高苑工商之戰率先登場，兩隊激戰至延長賽才分出勝負，平鎮靠著隊長江庭毅關鍵追平二壘安打，隨後王興楷擊出再見高飛犧牲打，以3比2險勝，挺進4強。

平鎮派出高一潛力左投劉任右先發，高苑則由高三左投陳昱安上陣，兩隊不約而同派出左投，前5局形成投手戰。平鎮2局下兩出局後靠著保送，加上莊昊勳、周柏恩連兩棒安打攻佔滿壘，但留下殘壘。高苑在3局上由羅暐捷敲出團隊首安，盜上二壘，劉任右回穩奪三振，隨後製造飛球化解危機。

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高苑4局上由陳杰睿第二度選到保送，王聖恩掃安打攻佔一、三壘，劉任右隨後又連續解決2人止血。平鎮4局、5局都留下得點圈殘壘，高苑6局上王崇豪跑出內野安打，1出局後，劉任右退場，張耀宇接替也沒有讓對方攻下城池。

比賽進入延長賽，高苑8局上進攻，靠投手犯規攻佔二、三壘，邱彥祖安打帶回1分，王崇豪高飛犧牲打再下一城，以2比0領先。平鎮8局下反攻，吳柏承短打推進，江庭毅掃安打追平並盜上三壘，王興楷敲出再見高飛犧牲打。

劉任右投了82球，主投5.1局，奪7次三振，被敲3安打，有2次保送，最快球速146公里，張耀宇中繼失2分非責失分，邱立璿守住勝利。

平鎮總教練吳柏宏表示：「今年高中強打沒有去年那麼多，有一位投手就能壓制，會滿常出現投手戰，對方先發投手表現也不錯。」

與高苑工商激戰到延長賽，吳總提到：「上半局失2分是可以追平的範圍，所以當下提醒投手別再丟分。剛好8局下輪到中心打線，第3棒是高一的打者，提醒他盡可能交給後面棒次，而江庭毅、王興楷都是高三打者，都有把握機會。」