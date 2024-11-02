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麥卡倫、瓊斯對陣勇士受傷　主帥：幸好不是整季報銷

▲▼麥卡倫。（圖／路透）

▲▼麥卡倫。（圖／路透）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

紐奧良鵜鶘今天（2日）把先發後衛麥卡倫（CJ McCollum）與防守大鎖瓊斯（Herbert Jones）加入傷兵名單，加上休賽季交易來的新主控莫瑞（Dejounte Murray）在開幕戰就傷到左手，骨折開刀預計12月初才能回歸賽場，以及因右腿筋拉傷，開季至今仍未出賽的前鋒莫菲三世（Trey Murphy III），鵜鶘已經倒下了四名主要輪替。

鵜鶘主帥格林（Willie Green）得知麥卡倫和瓊斯即將缺席的消息時表示，「我很感激，幸好不是會讓球員缺席整個賽季的傷病，他們能夠康復回到球場上。」

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面對四名主力缺陣，格林也表達了他的為難，「這是一個很大的考驗，我們必須控制好失誤，努力奮鬥，度過這段艱難的時期。」

麥卡倫與瓊斯都是在台灣時間28日面對金州勇士時受傷。麥卡倫本賽季場均得到18.8分，在診斷後為右內收肌拉傷，預計將缺席約2到3週；瓊斯則是右肩拉傷和小範圍的肩袖撕裂傷，預計缺席2週到1個月。

莫瑞是鵜鶘今夏的最大補強，在開幕戰中對公牛時左手骨折，目前鵜鶘生涯一場比賽中得到14分、8籃板、10助攻。莫瑞上週接受了手術，預計將再缺席3到5週。

▲▼莫瑞。（圖／路透）

▲▼莫瑞。（圖／路透）

同時，鵜鶘開季以來未能登錄莫菲三世，他目前年僅24歲，生涯3季平均繳出11.7分、3.6籃板、1.4助攻，整體三分球命中率高達39.2％，本季受右腿筋拉傷困擾，預計還需缺席1週。

▲▼莫菲三世。（圖／路透）

▲▼莫菲三世。（圖／路透）

關鍵字： NBA麥卡倫瓊斯莫瑞莫菲三世

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