吉力吉撈扛12強賽4棒盼掌握機會　捷克隊中有舊識

▲12強中華隊吉力吉撈,鞏冠 。（圖／記者黃克翔攝）

文／中央社

味全龍隊重砲吉力吉撈．鞏冠將扛世界12強賽台灣隊4棒，吉力吉撈．鞏冠坦言打國際賽壓力一定有，高失敗率運動重點是掌握關鍵那次機會；與捷克交流賽有昔日美職小聯盟熟識隊友。

龍隊重砲吉力吉撈．鞏冠連兩年入選一級國際賽事台灣隊，去年打世界棒球經典賽，今年再戰世界12強棒球賽，被總教練曾豪駒點名將扛起台灣隊4棒。

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吉力吉撈．鞏冠坦言，打國際賽壓力一定會有，都會想要打出好表現、展現給球迷看，做好該做的事情，但就像隊長陳傑憲說的，做熟悉的事情，相信自己，也有隊友幫忙分擔。

吉力吉撈．鞏冠去年經典賽多打6棒，此次將扛起4棒，他表示個人來說差別不大，今年在母隊也打了一整季的4棒，重點是得點圈有人時能不能把分數送回，棒球是高失敗率的運動，重點是掌握關鍵那一次機會，其餘的保持平常心就好。

吉力吉撈．鞏冠也強調，棒球不是一個人的運動，是要靠團隊，隊中也有很多具有長打能力的打者、要相信彼此。

台灣隊明天起將與捷克代表隊打2場比賽，吉力吉撈．鞏冠表示，捷克隊陣中捕手切爾文卡（Martin Cervenka）是旅美克里夫蘭印地安人隊（現守護者隊）時期熟識隊友，稱讚切爾文卡打擊能力不錯、身材高大。