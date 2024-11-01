育成出身到12強韓國隊！申珉宰10年逆轉人生：已開始享受

▲申珉宰。（圖／截自LG雙子官方粉絲團）

記者楊舒帆／綜合報導

以育成球員出身的申珉宰，在加入韓職第10年迎來生涯首次入選國家隊的機會。憑藉著積極進壘的爆發性，他贏得LG雙子總教練廉慶燁信任。首度披上國家隊受訪，被問及是否緊張時，他表示，「已經開始享受了。」

申珉宰2015年以育成合約進入斗山熊，但沒得到機會，2016年球季結束後還去當了替代役。經過兩年一次的戰力外選秀，他轉戰LG雙子，本來是要替換準備當兵的吳智煥，但後來吳智煥免役解決，申珉宰轉守外野反而因此獲得賞識。

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不過申珉宰還是回到老本行二壘手，去年首次出賽超過100場，合計122場，繳出78支安打、28打點、47得分、38次盜壘，打擊率.277、OPS 0.653的成績，鞏固先發二壘位置。今年更為耀眼，出賽128場，敲出115支安打、40打點、78得分、32次盜壘，打擊率0.297、OPS 0.758，創下生涯最佳成績。

季後賽也很搶鏡，對戰KT巫師的5場系列賽，繳出7支安打，打擊率.350的表現，下一輪的季後賽也有4支安打。其中對KT巫師系列賽跑出5次盜壘成功，創下史上最多紀錄。

申珉宰入選世界12強賽將出征來台，雖然韓國隊還沒正式宣布最終28人名單，但陣容中主戰二壘手的只有他，因此入選機率相當高。總教練柳仲逸也道出對他的期待，「若珉宰可以發揮這次季後賽的水準，那就太好了。」

談到首次披上國家隊的想法，申珉宰表示，「季後賽剛結束不久，僅休息3至4天，感覺還不錯，距離明年球季還有4至5個月時間，我認為現在多參加比賽對明年也會有幫助。」他也提到，第一次與其他球隊的球員一起比賽，感覺很開心。

柳仲逸在二壘位置的選擇除了申珉宰之外，還有Kiwoom英雄的宋成文，若以長打力量來看，宋成文略勝一籌，但申珉宰壘間破壞性不容小覷，可能成為短期賽事的作戰關鍵角色。他說，「看訓練播放影片時，各國球員的球路都很不錯，若能跟他們交手應該會有幫助。」

家人更替申珉宰感到開心，他透露，「當60人名單公布時，沒有太在意，但在季後賽最後一戰得知入選35人名單時，很開心，太太最高興，家人們也都很開心。」