字母哥恐出走？里拉德12投1中僅4分　公鹿狂輸23分4連敗

▲公鹿雙星安戴托昆波、里拉德。（圖／路透）

記者游郁香／綜合報導

開季僅拿1勝的公鹿今(1)日作客灰熊，防守再度崩盤，上半場就狂失70分，雙星之一里拉德(Damian Lillard)持續找不到外線手感，近4戰三分命中率暴跌到18%，他此役12投1中只有4分進帳，被爆出恐自請離隊的「字母哥」雖轟下37分、11籃板，密爾瓦基仍以99比122、23分差慘吞4連敗。

里拉德上季轉戰公鹿後，與「字母哥」安戴托昆波(Giannis Antetokounmpo)的搭配效果不如預期，兩人休賽季也未能一起訓練，密爾瓦基從年初更換主帥至今，狀態一直很掙扎，今日來到灰熊主場踢館，首節就被灌進40分，上半場以48比70落後22分。

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8屆全明星後衛里拉德此戰完全找不到準星，單場12投1中只有4分進帳，6次三分出手都落空，正負值是慘烈的-29，這是他加盟公鹿以來表現最差的一戰，他近4場三分命中率更暴跌到18%。

▲公鹿里拉德。（圖／路透）

比賽還剩4分44秒時，公鹿主帥瑞佛斯(Doc Rivers)就已經把主力都換下場，早早舉白旗投降，最終以99比122慘輸23分，苦吞4連敗，戰績1勝4敗與活塞、暴龍並列聯盟第2差。

密爾瓦基一哥安戴托昆波是陣中先發5人中，唯一正負值「不是負」的球員，他以22投17中砍下37分、11籃板和4助攻，外帶火鍋、抄截各1，正負值為0，無奈獨木難撐大局，不敵先發與替補多點開花的灰熊。

公鹿主帥瑞佛斯賽後扛起責任，「今晚的防守轉換仍然很糟糕，這是我的責任。在我們解決這個問題之前，一切都是我的責任。」

▲公鹿一哥安戴托昆波。（圖／路透）

《CBS體育》記者昆恩(Sam Quinn)為里拉德的處境感到擔憂，「我不知道他現在的交易價值是多少。有些晚上他看起來像是過去的 Dame，有些晚上則不是，他從來不是一個好的防守者。」

昆恩說，「我在想一個更傳統的陣容是否會對他有幫助。他從未真正與Giannis合拍，他身邊非常需要有外圍防守者。我認為他絕對還可以成為一支爭冠球隊的全明星球員，只是因為他的合約和弱點，使得交易他變得非常棘手。」