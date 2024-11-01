「3巨星綜合體」班凱羅肌肉撕裂無限期缺陣　3天前才轟50分

▲魔術超新星班凱羅。（圖／路透，下同）

記者游郁香／綜合報導

魔術21歲「超新星」班凱羅(Paolo Banchero)3天前才轟出50分準大三元，球團今(1)日卻宣布，他被診斷出右側斜肌撕裂，將無限期缺陣，預計4到6周後重新評估傷勢。根據奧蘭多官方聲明，班凱羅是在前一場對公牛的比賽遭逢傷勢，對他和球隊來說，都是相當沉重的打擊。

2023年「新人王」班凱羅上季在季後賽首輪一鳴驚人，繳出場均27分、8.6籃板的數據，頻頻在關鍵時刻挺身而出，展現超齡的球技與心理素質，《亞利桑那共和報》記者蘭金(Duane Rankin)認為，他是3大巨星「字母哥」安戴托昆波(Giannis Antetokounmpo)、天王詹姆斯(LeBron James)和2屆FMVP杜蘭特(Kevin Durant)的綜合體。

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班凱羅開季狀態火燙，對溜馬一役飆出50分、13籃板和9助攻，以21歲又351天的年紀，成為隊史最年輕單場轟破50分的球員，他也加入詹姆斯的行列，成為史上「唯二」在22歲前締造單場50分、10籃板和5助攻表現的球員，他本季前5戰場均能砍29分，8.8籃板和5.6助攻。

不幸的是，班凱羅前一場作客公牛在第4節遭逢傷勢，經過進一步檢查後，確認是右側斜肌撕裂，將無限期缺陣，預計4到6周後重新評估傷勢。右側斜肌是位於腹部右側的斜肌，主要包括腹外斜肌和腹內斜肌，這些肌肉在身體的旋轉和側屈動作中有重要作用。

《ESPN》名記者查拉尼亞(Shams Charania)直言，「對班凱羅來說，這是一個毀滅性的傷病。對魔術而言，也是一個巨大的損失。」