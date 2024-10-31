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誰在一壘？洋基防線崩盤　道奇單局5分刷新世界大賽最大逆轉

記者王真魚／綜合報導

世界大賽第5戰，道奇隊在落後5分的劣勢下，於5局上演一波驚天動地的反撲，追平近百年來世界大賽決勝戰最大逆轉勝紀錄。

此前世界大賽決勝戰最大的逆轉紀錄要追溯至1925年第7戰，當時海盜隊落後4分後逆轉獲勝。而道奇此役面臨更大的5分落後，第5局上演逆轉好戲。

這驚人的反攻始於洋基隊一連串的防守失誤。E.赫南德茲（Enrique Hernandez）首先擊出安打，隨後艾德曼擊出中外野飛球，賈吉（Aaron Judge）卻漏接，連同例行賽，這是他今年第一次失誤。史密斯（Will Smith）緊接著擊出滾地球，游擊手沃爾普也發生誤，道奇藉此攻佔滿壘。

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洋基王牌投手柯爾（Gerrit Cole）雖然手指受傷流血，仍展現王牌本色，連續K掉兩名打者，包括三振大谷翔平，速球更是一度飆上99英里，約159公里。然而，在面對貝茲時，柯爾卻未補位一壘，遭成一壘鬧空城，也讓道奇打開得分大門。

隨後弗里曼敲出關鍵安打，T.赫南德茲更是貢獻二壘安打，將比分追平。這一局道奇展現強大的韌性，不僅扭轉戰局，更創造世界大賽新紀錄。

關鍵字： 世界大賽道奇隊洋基隊逆轉紀錄

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