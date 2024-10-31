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雙重紀錄！洋基47年後再現背靠背開轟　史坦頓7轟創新高

記者王真魚／綜合報導

洋基隊外野手「法官」賈吉（Aaron Judge）終於擊出了他在世界大賽的首支全壘打。隊友齊森姆（Jazz Chisholm Jr）隨後跟上擊出陽春砲背，聯手締造球隊47年來世界大賽首次背靠背全壘打的歷史時刻。

賈吉在第一局一出局一壘有人時，立即抓準道奇先發投手弗萊赫提（Jack Flaherty）的第一球四縫線速球，一棒轟進右外野看台，為洋基隊打出先馳得點的2分砲。

這支全壘打的擊球初速達到108.9英里（約175.3公里），飛行距離403英尺（約123公尺）。賈吉在這次季後賽的打擊率僅有.152，在本系列賽中表現也不理想，這一轟終於讓這位主砲找回手感。

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接著，齊森姆也將球扛出大牆，擊出一發陽春砲，率隊將比數擴大到3-0。

這是洋基隊史第五次在世界大賽轟出背靠背全壘打，更是相隔將近半世紀後的重現。巧合的是，上一次發生在1977年的世界大賽，對手同樣是道奇，而那年洋基最終以4勝2敗奪冠。

3局下，「怪力男」史坦頓（Giancarlo Stanton）也擊出全壘打，比數擴大至5比0。這是他今年季後賽第7發全壘打，創下洋基隊史單一季後賽最多轟紀錄。

洋基隊史季後賽全壘打排行榜：

威廉斯（Bernie Williams）：22轟
基特（Derek Jeter:）：20轟
史坦頓：18轟
曼托（Mickey Mantle）：18轟
賈吉：16轟
魯斯（Babe Ruth）：15轟

▲洋基隊「怪力男」」史坦頓（Giancarlo Stanton） 。（圖／達志影像／美聯社）

▲洋基隊「怪力男」」史坦頓（Giancarlo Stanton） 。（圖／達志影像／美聯社）
 

關鍵字： 洋基隊全壘打世界大賽季後賽紀錄

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