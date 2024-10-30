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周天成拚海洛賽衛冕！首輪輕取地主小將　僅花35分鐘晉級16強

▲▼台灣羽球一哥周天成。（圖／路透）

▲台灣羽球一哥周天成。（圖／路透）

文／中央社

BWF超級300系列的德國海洛羽球公開賽，尋求男單衛冕的台灣一哥周天成今天在首輪以2個21比14輕取22歲地主小將索南斯海因，順利前進16強。

本季累積2座冠軍、世界排名第8的周天成，本週啟程德國征戰世界羽球聯盟（BWF）海洛公開賽，同時榮膺男單頭號種子，而他過去在2012至2014年締造海洛公開賽3連霸，去年也如願抱走賽史第4冠，這次目標是尋求衛冕。

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周天成今天首輪面對世界排名210的22歲德國小將索南斯海因（Aaron Sonnenschein），在這場雙方首度過招的較勁中，周天成展現頭號種子的實力，而且皆能迅速拉開比分，最後僅花35分鐘，就以2個21比14獲勝，下一輪將迎戰法國選手克拉爾布特（Lucas Claerbout）、亞塞拜然選手雷查約（Ade Resky Dwicahyo）對戰的勝方，爭取男單8強門票。

至於女單部分，世界排名26、榮膺賽會第3種子的宋碩芸，今天在首輪對上世界排名137的烏克蘭女將坎特米爾（Yevheniia Kantemyr），雖然在首局以18比21讓出，但經過短暫調整後，立刻找回狀態，以21比8、21比10取勝。

宋碩芸這次還有與另名台灣女將余芊慧搭檔女雙，兩人是大會頭號種子，首輪獲得輪空，直接保送晉級16強。

關鍵字： BWF羽球周天成海洛賽

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