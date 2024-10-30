12強官辦熱身賽10日開打　兄弟、桃猿、味全分戰台韓古多4隊

▲世界12強棒球賽中華隊 。（圖／中華職棒提供）

記者歐建智／綜合報導

世界12強棒球錦標賽將在11月登場，B組預賽11月13日至11月18日盛大開賽，將由中華隊、日本、韓國、古巴、澳洲與多明尼加共6支國家代表隊勁旅爭取2名晉級資格。激烈正賽開打之際，中華隊、韓國、古巴與多明尼加等4隊將率先在11月10日與11月11日舉辦官辦熱身賽，分別於桃園棒球場與天母棒球場兩地開賽。

11月10日官辦熱身賽賽程，桃園球場中午12點30分中信兄弟對戰多明尼加、下午18點30樂天桃猿對戰中華隊；天母球場中午12點30分合作金庫對戰古巴、18點30分味全龍對戰韓國。

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時間 隊伍對戰 地點 12:30 中信兄弟對戰多明尼加 樂天桃園棒球場 12:30 合作金庫對戰古巴 天母棒球場 18:30 樂天桃猿對戰中華隊 樂天桃園棒球場 18:30 味全龍對戰韓國 天母棒球場

11月11日官辦熱身賽賽程，桃園球場下午18點30中信兄弟對戰中華隊；天母球場中午12點30分全越運動對戰多明尼加、18點30分味全龍隊戰古巴。

時間 隊伍對戰 地點 12:30 全越運動對戰多明尼加 天母棒球場 18:30 中信兄弟對戰中華隊 樂天桃園棒球場 18:30 味全龍隊戰古巴 天母棒球場

官辦熱身賽門票將在11月1日中午12點於拓元售票系統開售，樂天桃園棒球場與天母棒球場的門票分為內野熱區500元、內野一般區300元共兩種票價，依對號座位席次。

世界12強棒球錦標賽的中華隊應援團團長將由中信兄弟小白、富邦悍將Travis、味全龍勛雞、台鋼雄鷹希本、統一獅York與樂天桃猿Rina所組成最強應援團，並於官辦熱身賽即與初次登上應援台演出的CT Amaze一同為中華隊應援加油，將台式應援從兩場中華隊官辦熱身賽當中一路延續至正式賽，就一起前進東京大巨蛋。

天母棒球場則在官辦熱身賽與正式賽皆安排Premier12 Stars的表演演出，集結短今、小迪、張愛、璇璇、子筑、壯壯、陳伊、曉帆、菲菲、琳蛋、曲曲、心璇、馬妹、小楓、笑笑、草莓、筱緹、安汝、小紫、俐蓁、柳柳、郭郭、十元、各務礼美奈、KAHO、希美、千紘、安芝儇、南珉貞、李皓禎、MINGO與趙娟週共32位現役啦啦隊女孩所組成的Premier12 Stars，一起為世界12強棒球錦標賽增添話題。