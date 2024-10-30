湖人「曾血栓」7呎新援獲准參賽　洛城最可能得到爵士長人？

▲湖人7呎新援科洛科。（圖／翻攝自X／Los Angeles Lakers）

記者游郁香／綜合報導

湖人今夏以雙向合約延攬7呎潛力大物科洛科(Christian Koloko)，這位24歲長人上季因血栓問題而被暴龍釋出，今(30)日傳來好消息，他已獲得NBA健康檢查小組「核准」參賽，洛城當家長人戴維斯(Anthony Davis)多了一個幫手，最近還傳出湖人正在關注爵士中鋒凱斯勒(Walker Kessler)。

身高7呎(約213公分)的科洛科來自亞利桑那大學，他是2022年次輪第33順位新秀，菜鳥季場均上場13.8分鐘，在籃下的防守表現出色，當他在距離籃框6呎以內防守，對手的投籃命中僅54.3%；他還曾在2022年12月31日對太陽一役，砍進關鍵三分幫助暴龍取勝，那是他該季最令人印象深刻的一戰。

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不過科洛科上季遭逢血栓問題，整季都沒上場，前一次出賽得追溯到2023年4月。這位24歲長人今年9月中與湖人簽下雙向合約，經過1個半月的等待，終於得到NBA健康檢查小組的核准，現在可以開始參與團隊訓練，並逐步恢復比賽，他的經紀人安德魯斯(Calvin Andrews)今日向《ESPN》證實此事。

▲潛力中鋒科洛科上季驚傳出現血栓問題 。（圖／CFP）

科洛科獲得醫療許可，對湖人的「發展計劃」來說是個好消息，該計劃最近在里夫斯( Austin Reaves)和柯奈特(Dalton Knecht)身上取得成功。科洛科也將幫忙分擔當家長人戴維斯的重任，AD開季80%的時間都主打5號位。

《The Athletic》的湖人記者布哈(Jovah Buha)近日曾報導，湖人正密切關注另一位7呎長人凱斯勒。現年23歲的凱斯勒是2022年首輪新秀，目前效力爵士，他2年前在最佳新秀票選中名列第3，但生涯第2季表現低迷，本季則擔任猶他的先發中鋒，開季3戰場均能得10分、11.3籃板和2.7火鍋。

值得一提的是，凱斯勒現在領的仍是新秀合約，本季薪資僅290萬美元，下一季則是490萬美元，對湖人來說是相當低廉的價碼。根據《Bovada》公布的賭盤數據，湖人是目前最可能得到凱斯勒的球隊，賠率為+350。

不過資深球評布區(Ric Bucher)並不覺得湖人能如願，「除非安吉(Danny Ainge)離開爵士，否則我可以向你保證，他不會和湖人交易，更不用說是有利於他們的交易了。」

▲爵士中鋒凱斯勒。（圖／路透）