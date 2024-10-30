洋基主場賣大谷翔平球衣遭強烈批評：球團史上最恥行為

▲洋基商品部賣大谷球衣 。（圖／截自X）

記者王真魚／綜合報導

洋基主場商品店做出一個前所未有的決定：在世界大賽期間販售對手球隊——道奇隊大谷翔平的球衣，此舉立即引發美媒強烈抨擊，直言是史上最恥之舉。

大谷雖然在第二戰時左肩半脫臼，但仍在第4戰擔任先發指定打擊，展現其不屈不撓的精神。然而，比賽場外，一場爭議正在發酵。

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洋基主場商品店不僅推出大谷與法官（Aaron Judge）的聯名商品，包括T恤、別針和搖頭娃娃，更破天荒地在世界大賽期間販售貼有世界大賽標誌的大谷球衣。

據外媒報導，商店負責人表示，「六月道奇造訪時，大谷的商品在兩小時內就售罄，因此這次世界大賽，我們將訂貨量提高一倍。」

然而，美國媒體《Yanks Go Yard》對此提出嚴厲批評，「洋基在世界大賽第3戰販售大谷球衣，這是具有象徵性的恥辱。」該媒體質疑：「道奇會在自家球場賣法官的球衣嗎？這點利潤值得做出如此無恥的行為嗎？」

文章更直指，「在洋基球場的世界大賽期間販售道奇球衣，這是球團史上最低劣的行為」，並批評球團老闆老闆史坦布倫納（Hal Steinbrenner）「為了些許利益犧牲球隊誠信，這正反映了當前洋基的狀況。」

值得一提的是，日媒進一步指出，大谷的球衣銷量連續兩年居MLB之冠。明年他將重返投手丘，加上本季創下史無前例的54轟59盜的紀錄，話題性預計更勝今年。他的球衣可能會在大聯盟29支球隊的主場球場販售。

