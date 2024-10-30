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柯瑞恐缺席1到2周！勇士新先發陣容曝　未續約庫明加遭下放板凳

記者游郁香／綜合報導

開季2勝1敗的勇士今(30)日繼續在主場出賽，天王柯瑞(Stephen Curry)、威金斯(Andrew Wiggins)和梅爾頓(De’Anthony Melton)全掛傷號，《ESPN》名記者查拉尼亞(Shams Charania)賽前搶先曝光灣區新的先發陣容，未能延長菜鳥合約的前場大物庫明加(Jonathan Kuminga)遭下放板凳。

▲▼勇士湯普森、庫明加。（圖／達志影像／美聯社）

▲勇士庫明加。（圖／達志影像／美聯社）

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勇士在主場開幕戰出師不利，當家一哥柯瑞下半場2度扭到左腳踝，導致左腓骨肌拉傷，球團還未公布他需要休養多久，不過據《ESPN》名記者查拉尼亞得到的消息，大概要傷停1周的時間，「這意味著他可能會在下周初回來，也可能需要兩周。」

▲▼勇士天王柯瑞。（圖／路透）

▲勇士天王柯瑞。（圖／路透）

柯瑞的老搭檔格林(Draymond Green)也帶來了好消息，「今天看到他走路真是讓人感到非常振奮……相比我一開始看到他離開球場時，這感覺讓人多了一些希望。」

勇士今日繼續在大通中心作戰，對手是鵜鶘，除了柯瑞因傷缺陣，另一名先發主力威金斯和後場新援梅爾頓也都高掛免戰牌，這3人過去3戰合計命中全隊54個三分球中的26個，其他球員只有希爾德(Buddy Hield)、穆迪(Moses Moody)和沃特斯三世(Lindy Waters III)場均命中超過2顆三分球。

▲勇士柯瑞、希爾德。（圖／路透）

▲勇士希爾德。（圖／路透）

查拉尼亞賽前搶先披露勇士今日的先發陣容，過去3戰都先發的前場大物庫明加被移至板凳，開季扮演第6人的資深神射希爾德進入先發陣容，搭配2年級小將波傑姆斯基(Brandin Podziemski)、已續約的後場新星穆迪(Moses Moody)，前場則是僅剩的核心格林與年輕長人傑克森-戴維斯(Trayce Jackson-Davis)。

查拉尼亞指出，庫明加被下放板凳，在雙方未能完成續約且球隊討論如何讓他邁出下一步時，這是一個「有趣」的發展。

▲▼勇士穆迪、庫明加。（圖／路透）

▲勇士庫明加。（圖／路透）

關鍵字： NBA勇士柯瑞庫明加希爾德格林

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