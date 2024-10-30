大谷翔平世界大賽48小時復出全記錄！幽默訊息振奮道奇軍心

▲大谷翔平 。（圖／路透）

記者王真魚／綜合報導

世界大賽第二戰獲勝後，道奇隊員們在前往機場的巴士上感受到手機震動。群組聊天中收到了來自大谷翔平的新訊息。

當晚稍早，大谷在嘗試盜壘時滑壘到二壘時傷到了左肩。他立即離場，摀著手臂。包括球員休息區和道奇球場都陷入一片寂靜。一開始，訓練師擔心傷勢嚴重。在巴士上那時候，他的隊友不知所措，直到他們讀到了那則訊息。

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「打得好，夥伴們！」大谷寫道，「上次是貝林傑（Cody Bellinger）的肩膀脫臼。這次是我的肩膀脫臼。這是奪冠的好兆頭吧。」

這則訊息振奮了道奇球員。2020年他們上次贏得世界大賽時，明星球員貝林傑在慶祝國聯冠軍賽關鍵全壘打時，與隊友赫南德斯（Kiké Hernández）擊掌導致右肩脫臼。貝林傑仍然出戰了世界大賽。

當他們的手機再次響起看到另一則訊息時，道奇球員們相信大谷也會如此。

「我後天會盡力出賽。」大谷向大家說，「紐約見。」

第3戰，大谷確實出賽了，道奇以4-2擊敗紐約洋基，離世界冠軍只差一勝。雖然一開始受傷時實在令人擔憂，但他在幾分鐘內就確信自己能帶傷上陣。

▲大谷翔平盜壘受傷。（圖／路透）

第2戰離場後，大谷立即被帶到靠近道奇休息區的X光室。道奇工作人員聚集在那裡，祈禱能有好消息。初步診斷是半脫臼，類似貝林傑當時的傷勢——道奇認為大谷可以帶傷出賽。

當球隊當晚飛往紐約時，大谷留在洛杉磯。第二天早上他接受進一步的檢查確認了診斷結果，確認後他在周日（美國時間）搭上飛機。

大谷在晚上8點左右抵達洋基球場，正好是道奇隊巴士結束訓練離開的時候。只有少數人留下來，包括總教練羅伯斯、打擊教練以及防護員、醫生。他們大約8:45開始工作，目標很簡單：確保大谷的肩膀能承受揮棒。

大谷揮棒時產生巨大的力量，如果動作鏈中有任何一環出問題，整個機制都可能失效。他們當時沒有讓大谷面對打擊機練習，這對現階段的觀察來說太激烈，而是安排他進行簡單的拋球、揮棒。

大谷一開始並沒有全力揮棒。道奇擔心如果他這樣做，第3戰當天早上可能會感到更疼痛。

「你在測試爐子有多熱，所以你會輕輕地碰。」貝茲（Mookie Betts ）說，「他不想完全放開打，因為他不想感到痠痛。但他太強壯，也不需要完全放開打，也能表現得很好。」

▲大谷翔平第3戰繼續上場 。（圖／路透）

道奇球員們前往團隊晚餐時，收到來自球場的好消息：大谷順利通過了最新的測試。他只需要隔天早上醒來感覺良好，就能進入先發陣容。

第二天，訓練人員用肌肉貼布固定大谷的肩膀。大谷在球場展開例行性的熱身，賽前約20分鐘，他進行正面拋投和揮棒練習。出於謹慎考慮，他再次跳過正規的打擊練習。

當先發名單公布時，大谷如常擔任第一棒指定打擊。

道奇擔心漫長的賽前介紹和寒冷天氣會造成問題，所以當大谷上場時，他穿著看起來像吊帶的東西，實際上是保溫裝置，用來保持關節溫暖。在面對洋基先發投手施密特（Clarke Schmidt）的第一個打席前，大谷翔平拿掉保溫包，選到保送。

在跑上一壘時，大谷護著左臂，就像有一個隱形的吊帶在支撐著。對他來說，這需要一些運氣，萬一是右肩受傷，像貝林傑那樣，帶傷上陣會增添更多困難性，也需要一些毅力。

「他很堅強。」道奇二壘手勒克斯（Gavin Lux）說，他自己也正帶著傷勢比賽。「這傢伙簡直是超人。所以你不會懷疑他會想辦法，無論如何都要上場。」

這場比賽沒有安打，但大谷對比賽結果和他的肩膀感覺都很滿意，「疼痛已經減輕了，所以我感覺還不錯。」

有時候，大谷揮棒時的痛苦表情引起了一些擔憂。但他本人和羅伯斯都沒有放在心上。羅伯斯昨天受訪及說，「我考慮（大谷要不要出賽）這個毫無意義，因為他一定會上場。」







▲大谷翔平堅持上場 。（圖／路透）