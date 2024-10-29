運動雲

>

38歲NBA前鋒宣布退休！結束17年生涯　蓋伊去年曾與勇士簽約

▲▼擁有17年NBA資歷的蓋伊。（圖／CFP）

▲擁有17年NBA資歷的蓋伊宣布退休。（圖／CFP）

記者游郁香／綜合報導

擁有17年NBA資歷的38歲老將蓋伊(Rudy Gay)今(29)日宣布退休，他去年曾與勇士簽約，但在開季前就被釋出，他上季並未在NBA登場，前一次出賽得追溯到2023年3月。蓋伊在《球員論壇》撰文表示，看到有人失誤仍會冒出「我比那個小丑強」的想法，但現在是時候邁向人生的新篇章。

蓋伊在康涅狄克大學成名後，投入2006年NBA選秀，被火箭以首輪第8順位選中，幾周後被交易到灰熊，他在曼菲斯度過6.5個賽季，之後輾轉待過暴龍、國王、馬刺和爵士，生涯打了1120場例行賽，其中778場先發，場均能得15.8分和5.6籃板。

[廣告]請繼續往下閱讀...

蓋伊生涯最後兩季都披猶他戰袍，去年他曾與勇士簽約，但開季前就遭釋出，上季他並未獲得NBA球隊的青睞，今日正式宣布退休，結束17年生涯。

▲馬刺蓋伊、迪羅臣，爵士米歇爾。（圖／CFP）

▲蓋伊曾效力馬刺。（圖／CFP）

蓋伊說，自己必須謙卑，承認籃球生涯已經結束了，雖然做出這個決定，但他仍在學會接受這件事，過程中有些掙扎，「我仍然會看比賽，看到一些球員傳球失誤或把球弄出界，我絕對是那個對著電視喊『我比那個小丑強。你在開玩笑嗎？』的人。這並不好看。」

蓋伊稱自已是「世界上最幸運的人」，「我38歲。對多數人的職業生涯來說，這連中期都算不上。所以，我認為我還有很多工作要做……在此期間，我只是非常感激在籃球運動中經歷的所有愛、智慧和友誼。」

關鍵字： NBA蓋伊Rudy Gay灰熊爵士馬刺

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

38歲NBA前鋒宣布退休！結束17年生涯　蓋伊去年曾與勇士簽約

38歲NBA前鋒宣布退休！結束17年生涯　蓋伊去年曾與勇士簽約

歷史之最！K湯轉戰獨行俠3戰砍15顆三分　厄文：他讓比賽變簡單

歷史之最！K湯轉戰獨行俠3戰砍15顆三分　厄文：他讓比賽變簡單

快訊／來了！中信兄弟宣布奪冠封王優惠　共享冠軍榮耀

快訊／來了！中信兄弟宣布奪冠封王優惠　共享冠軍榮耀

中華隊全員備戰12強賽　蔡其昌發加菜金勉勵：拿出拚勁和信心

中華隊全員備戰12強賽　蔡其昌發加菜金勉勵：拿出拚勁和信心

黑豹旗／南英擊敗復旦取得最後8強席次　8強出爐31日台南激戰

黑豹旗／南英擊敗復旦取得最後8強席次　8強出爐31日台南激戰

黑豹旗／玉里敲安卻因顏色違規遭沒收　白河：沒有安打不會檢舉

黑豹旗／玉里敲安卻因顏色違規遭沒收　白河：沒有安打不會檢舉

新北國王萬聖節對決夢想家　中場高球遊戲洞口寬達190公分

新北國王萬聖節對決夢想家　中場高球遊戲洞口寬達190公分

好危險！洋基沃爾普三振甩棒　險擊中道奇教頭釀大禍

好危險！洋基沃爾普三振甩棒　險擊中道奇教頭釀大禍

黑豹旗專題／歡迎登機！從女棒國手到空服員：張甄芸的夢想起飛

黑豹旗專題／歡迎登機！從女棒國手到空服員：張甄芸的夢想起飛

林岳平攜手王建民帶投手群　首重建立大賽信心

林岳平攜手王建民帶投手群　首重建立大賽信心

萬歲牌堅果隨行包 熱銷百萬包 一包不到23元

熱門新聞

38歲NBA前鋒宣布退休！結束17年生涯　蓋伊去年曾與勇士簽約

歷史之最！K湯轉戰獨行俠3戰砍15顆三分　厄文：他讓比賽變簡單

快訊／來了！中信兄弟宣布奪冠封王優惠　共享冠軍榮耀

中華隊全員備戰12強賽　蔡其昌發加菜金勉勵：拿出拚勁和信心

黑豹旗／南英擊敗復旦取得最後8強席次　8強出爐31日台南激戰

黑豹旗／玉里敲安卻因顏色違規遭沒收　白河：沒有安打不會檢舉

讀者回應

﻿

熱門新聞

138歲NBA前鋒宣布退休！結束17年生涯

2歷史之最！K湯轉戰獨行俠3戰15顆三分

3中信兄弟宣布奪冠各項封王優惠

4中華隊備戰12強賽　蔡其昌發加菜金勉勵

5黑豹旗8強出爐 　南英擊敗復旦取得最後席次

最新新聞

138歲NBA前鋒宣布退休！結束17年生涯

2歷史之最！K湯轉戰獨行俠3戰15顆三分

3中華隊備戰12強賽　蔡其昌發加菜金勉勵

4林岳平攜手王建民帶投手群：建立信心

5陳冠宇開訓迎34歲慶生驚喜

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

萬聖節必吃黃金料理

萬聖節必吃黃金料理

「文里補習班」開課啦！教你4分鐘用微波爐輕鬆端出美味的「起司火腿南瓜盅」

開箱桃園建案 首購無痛入手

開箱桃園建案 首購無痛入手

成裕ONE以便利的生活機能和親民價格，成為首購族的熱門選擇。想知道更多細節？快來看看琦郁的開箱影片！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

蔡其昌發50萬加菜金勉勵中華隊　隊長陳傑憲喊話：打進東京！

大谷翔平盜壘疑似傷到左肩表情痛苦　訓練師陪同退

南珉貞應援見球迷遞加油板　看到「明年要回來」感動拭淚

大谷邀裁判做《七龍珠》動作　他舉手發現「被釣中」急逃離

道奇vs洋基G2七局下半　大谷翔平盜壘「左肩脫臼」

莫莉萬聖節「復刻Met Gala紅毯」　揪「潘若迪扮席琳狄翁」笑翻XD

阿北過馬路被休旅車撞飛　女駕駛喊：我沒看到人

氣象署「停班課」新做法出爐　行政院長：盼地方政府能配合

粉絲求苗可麗罵「緊去睏」　圓夢瞬間超興奮：謝謝！

殷瑋回應颱風假。
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366