38歲NBA前鋒宣布退休！結束17年生涯　蓋伊去年曾與勇士簽約

▲擁有17年NBA資歷的蓋伊宣布退休。（圖／CFP）

記者游郁香／綜合報導

擁有17年NBA資歷的38歲老將蓋伊(Rudy Gay)今(29)日宣布退休，他去年曾與勇士簽約，但在開季前就被釋出，他上季並未在NBA登場，前一次出賽得追溯到2023年3月。蓋伊在《球員論壇》撰文表示，看到有人失誤仍會冒出「我比那個小丑強」的想法，但現在是時候邁向人生的新篇章。

蓋伊在康涅狄克大學成名後，投入2006年NBA選秀，被火箭以首輪第8順位選中，幾周後被交易到灰熊，他在曼菲斯度過6.5個賽季，之後輾轉待過暴龍、國王、馬刺和爵士，生涯打了1120場例行賽，其中778場先發，場均能得15.8分和5.6籃板。

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蓋伊生涯最後兩季都披猶他戰袍，去年他曾與勇士簽約，但開季前就遭釋出，上季他並未獲得NBA球隊的青睞，今日正式宣布退休，結束17年生涯。

▲蓋伊曾效力馬刺。（圖／CFP）

蓋伊說，自己必須謙卑，承認籃球生涯已經結束了，雖然做出這個決定，但他仍在學會接受這件事，過程中有些掙扎，「我仍然會看比賽，看到一些球員傳球失誤或把球弄出界，我絕對是那個對著電視喊『我比那個小丑強。你在開玩笑嗎？』的人。這並不好看。」

蓋伊稱自已是「世界上最幸運的人」，「我38歲。對多數人的職業生涯來說，這連中期都算不上。所以，我認為我還有很多工作要做……在此期間，我只是非常感激在籃球運動中經歷的所有愛、智慧和友誼。」