中華隊開訓迎34歲驚喜慶生　三朝元老陳冠宇：嚇一跳腦袋空白

▲ 12強中華隊開訓-陳冠宇。（圖／記者黃克翔攝）

記者楊舒帆／台北報導

世界12強賽中華隊29日在大巨蛋開訓，剛好陣中最資深的球員陳冠宇過生日，中職會長蔡其昌直接「Cue」全隊幫他慶生，讓他受寵若驚，直呼是很難得且在中華隊才有的機會。

當會長蔡其昌致詞結束後，突然說，「等一下，今天是陳冠宇生日」，這時工作人員捧出有17號中華隊球衣的特製蛋糕，邀請全場唱生日快樂歌。陳冠宇說，「多虧中華隊才能慶祝小小的生日，我真的嚇一跳，腦袋一片空白。」

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以老大哥身份加入中華隊，陳冠宇坦言，「球員做該做的事，不管是否資深，每個人做好本分就好。」日、韓也是年輕陣容應戰，陳冠宇與日本隊的佐藤都是前投捕搭擋。他認為，「無論陣容如何，結果就是結果，球員仍會有收穫，除了國家榮譽，這也是證明自己很好的舞台。」

身為三屆12強元老，回顧2019年表現留下好印象，他說，「那年因為上一屆表現不佳有所覺悟，加上張奕、江少慶也表現不錯，是久違地在國際賽打出好成績的一次。」而這次是以中職投手身份出賽，牛棚陣中很多中職的年輕投手，他提到吳俊偉、陳冠偉都是很好的學習對象。

開訓前夕好友郭俊麟替補進中華隊，陳冠宇說，「從2014年亞運到現在，還有機會同隊很開心，這次他在總冠軍賽的表現，感覺已經恢復水準。」

▲郭俊麟、陳冠宇。（圖／中職提供）