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生涯1萬分達陣　福克斯珍惜：有幸在聯盟中待那麼久

▲▼福克斯。（圖／路透）

▲▼福克斯。（圖／路透）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

沙加緬度國王今天（29日）在主場以111比98戰勝波特蘭拓荒者，當家主控福克斯（De'Aaron Fox）攻下24分6籃板，並在比賽中達成生涯10000分里程碑，成功在生涯第8個賽季達成。NBA職業生涯的平均壽命大約是3年半，福克斯對此感到珍惜，「沒有多少人能做到這一點，有幸在聯盟中待那麼久，並且能將球投進籃框這麼多次。」

福克斯在職業生涯第472場比賽達到了10000分里程碑，本場比賽第3節7分08秒，福克斯接獲「雙十機器」薩波尼斯（Domantas Sabonis）助攻，命中三分球，正式達成10000分大關，福克斯表示，「我忘記自己即將達到這一里程碑，但能在主場獲勝，一併達成10000分很特別。」

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國王總教練布朗（Mike Brown）對福克斯生涯達成10000分也十分開心，「真是一個精彩的職業生涯，他這麼年輕就為沙加緬度和國王隊做出這麼多貢獻，今晚絕對要好好慶祝。」

福克斯再出賽5場，即可成為國王隊史第4多出場次數的球員，超越「白魔鬼射手」畢比（Mike Bibby），並且福克斯目前在隊史得分榜上排名第5，助攻排名第4，抄截排名第4。

國王隊在2017年選秀中第5順位選擇福克斯，上賽季平均得到21.5分、10.5助攻，曾在2023年入選NBA年度第三隊、全明星賽、NBA年度關鍵球員，2024年抄截王。

關鍵字： NBA福克斯薩波尼斯畢比布朗里程碑

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