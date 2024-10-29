瑞迪克看詹皇24秒違例：快投啊X的　湖人輸球他怒爆粗口

“SHOOT THE FU**ING BALL!”



Los Angeles Lakers head coach JJ Redick to LeBron James after a 24-second shot clock violation ????????️



First time we’ve ever seen a coach say this to LeBron? ???? pic.twitter.com/fCEjY5PbE7 — Courtside Buzz (@CourtsideBuzzX) October 29, 2024

記者游郁香／綜合報導

湖人開季3連勝遭太陽中斷，天王詹姆斯(LeBron James)整場14投3中僅11分進帳，他次節還有一次24秒違例，鏡頭拍到新帥瑞迪克(JJ Redick)相當不悅，攤開雙手說了一句，「快投啊X的！」紫金軍團第2節僅14分進帳，花光領先優勢，終場以4分差落敗，瑞迪克在休息室怒爆粗口。

▲湖人主帥瑞迪克。（圖／路透）

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湖人首節一度打出26對8的猛攻，次節卻突然當機僅拿14分，上半場結束反落後2分，儘管他們第3節打出35對26的攻勢要回領先，決勝節卻沒能守住優勢，太陽頭牌杜蘭特(Kevin Durant)最後3分03秒連兩記跳投命中，將分差擴大到4分。

洛城天王詹姆斯隨後砍進一顆三分，湖人追到1分差，但很快又被太陽替補歐尼爾(Royce O'Neale)切入拿下兩分。終場前6.1秒，湖人2分落後，杜蘭特送詹皇上罰球線，詹皇第2罰故意不進，隊友卻沒掌握籃板，錯失了最後一擊的機會。

前一場決勝節獨攬16分的詹姆斯，此戰手感降到冰點，整場14投3中，命中率暴跌到21.4%，創下個人17年來最慘紀錄。詹皇次節還有一次24秒違例，他接到球時進攻時間只剩3.3秒左右，他沒有趕快出手，仍繼續運球往內切，浪費了這次進攻機會。

▲湖人天王詹姆斯。（圖／路透）

鏡頭拍到場邊的主帥瑞迪克神情相當不悅，攤開雙手說了一句，「快投啊X的！」《Courtside Buzz》提出疑問，「這是我們第一次看到有教練對LeBron說這種話嗎？」

單場只得到11分的詹姆斯賽後受訪時聲音沙啞伴隨重重的鼻音，他透露從上周五(當地時間)自己就出現一些症狀，他和其他幾名隊友戴維斯(Anthony Davis)、八村壘和里夫斯(Austin Reaves)都提到，主帥瑞迪克在休息室大發雷霆。

里夫斯說，「他在我們離開的時候說了他該說的話，還爆了句髒話，這只顯示他有多麼在乎。」

▲湖人天王詹姆斯、主帥瑞迪克。（圖／路透）

瑞迪克扛起敗仗責任，他認為自己第4節該早點包夾杜蘭特，還有球隊第2節只得14分，這是不該出現的狀況，「這也是我的責任，我必須確保我們打出好的進攻。」

「我需要去看看比賽錄像，但我感覺在某方面，我們是輸給了杜蘭特和布克(Devin Booker)的高難度二分球，我認為我們在比賽最後階段的執行力非常出色，只是第2節真的傷害了我們。」

▲湖人詹姆斯、太陽杜蘭特。（圖／路透）