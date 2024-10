詹皇後最年輕達標！　21歲魔術狀元班凱羅轟50分準大三元

Paolo Banchero was absolutely DOMINANT in the @OrlandoMagic W! ???? 50 PTS (career high), 37 in 1H ???? 13 REB ???? 9 AST ???? 3 3PM ???? 2 BLK ???? 16-26 FGM Magic move to 3-1 on the year! pic.twitter.com/1BtNZ9iyBm

記者游郁香/綜合報導

邁入生涯第3季的21歲魔術狀元班凱羅(Paolo Banchero),今(29)日出戰溜馬迎來紀錄之夜,他上半場就暴砍37分,追平隊史半場得分紀錄,最終他以26投16中轟下生涯新高的50分、13籃板和9助攻,加入天王詹姆斯(LeBron James)的行列,成為史上唯二在22歲前締造單場50分、10籃板和5助攻表現的球員。

▲魔術狀元班凱羅。(圖/路透,下同)

來自杜克大學的班凱羅是2022年狀元,擁有義大利血統,媽媽蘭達(Rhonda Smith-Banchero)是華盛頓大學女籃前任得分后,在WNBA打滾多年,也曾代表美國隊。這位2023年新人王上季首度打進季後賽,展現超齡的球技與心理素質,首輪繳出場均27分、8.6籃板,整體命中率46%、三分命中率40%。

Paolo Banchero MONSTER 37-point 1st half AND a triple-double watch ????



???? 37 PTS

???? 7 REB

???? 6 AST

???? 3 3PM

???? 13-17 FGM



He is the third player in the play-by-play era (1997-1998) to record at least 35 PTS, 5 REB and 5 AST in a half, joining James Harden and Donovan Mitchell! ???? pic.twitter.com/faHD7Vdq4b