詹皇後最年輕達標！　21歲魔術狀元班凱羅轟50分準大三元

Paolo Banchero was absolutely DOMINANT in the @OrlandoMagic W!



???? 50 PTS (career high), 37 in 1H

???? 13 REB

???? 9 AST

???? 3 3PM

???? 2 BLK

???? 16-26 FGM



Magic move to 3-1 on the year! pic.twitter.com/1BtNZ9iyBm — NBA (@NBA) October 29, 2024

記者游郁香／綜合報導

邁入生涯第3季的21歲魔術狀元班凱羅(Paolo Banchero)，今(29)日出戰溜馬迎來紀錄之夜，他上半場就暴砍37分，追平隊史半場得分紀錄，最終他以26投16中轟下生涯新高的50分、13籃板和9助攻，加入天王詹姆斯(LeBron James)的行列，成為史上唯二在22歲前締造單場50分、10籃板和5助攻表現的球員。

▲魔術狀元班凱羅。（圖／路透，下同）

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來自杜克大學的班凱羅是2022年狀元，擁有義大利血統，媽媽蘭達(Rhonda Smith-Banchero)是華盛頓大學女籃前任得分后，在WNBA打滾多年，也曾代表美國隊。這位2023年新人王上季首度打進季後賽，展現超齡的球技與心理素質，首輪繳出場均27分、8.6籃板，整體命中率46%、三分命中率40%。

Paolo Banchero MONSTER 37-point 1st half AND a triple-double watch ????



???? 37 PTS

???? 7 REB

???? 6 AST

???? 3 3PM

???? 13-17 FGM



He is the third player in the play-by-play era (1997-1998) to record at least 35 PTS, 5 REB and 5 AST in a half, joining James Harden and Donovan Mitchell! ???? pic.twitter.com/faHD7Vdq4b — NBA (@NBA) October 29, 2024

生涯邁入第3季的班凱羅，開季第4戰就迎來個人紀錄之夜，他上半場火力全開，以17投13中狂掃37分、7籃板和6助攻，包辦3顆三分球，不僅追平昔日得分機器麥格雷迪(Tracy McGrady)締造的隊史半場得分紀錄，他也是自1997-1998賽季有詳細比賽紀錄以來，第3位半場至少得到35分、5籃板和5助攻的球員，前2位分別是詹姆斯和米歇爾(Donovan Mitchell)。

魔術上半場在班凱羅上演飆分秀之下，拉開71比59、12分領先，但溜馬第3節展開逆襲，單節灌進39分，反以98比93超前比數。奧蘭多決勝節封鎖了印第安納的火力，僅讓溜馬得到17分，最終以119比115收下本季第3勝。

班凱羅最終以26投16中轟下50分、13籃板和9助攻，成為NBA本季首位單場得分來到50大關的球員，他也是自2003年的麥格雷迪對金塊暴砍51分後，隊史首位單場拿下50分的球員。

另外，根據《Statmuse》的統計，班凱羅加入詹姆斯的行列，成了史上「唯二」在22歲之前，就締造單場至少50分、10籃板和5助攻表現的球員，他同時是自2006年的詹皇後，最年輕砍下50分的前鋒。