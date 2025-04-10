史上最慘對決！葉史瓦大學終結百連敗　雷曼學院也破42連敗

Lehman University (42-game losing streak) and Yeshiva University (99-game losing streak) faced off in a doubleheader looking to enter the win column.



Lehman snapped its skid with a comeback win in extra innings in Game 1.



Yeshiva earned the split in Game 2 to snap the 100-game… pic.twitter.com/OUcyKTfGWv — MLB (@MLB) April 9, 2025

記者王真魚／綜合報導

一場沒有明星球員、沒有燈光的小型大學棒球賽，卻成為全美網友熱議焦點。美國紐約兩所小型大學——雷曼學院（Lehman College）與葉史瓦大學（Yeshiva University）在台灣時間9日進行雙重賽，雙方在賽前合計連敗場次高達141場，被戲稱為「連敗對決」。最終兩隊各自打破漫長連敗，尤其葉史瓦終於在第100場苦戰中拿下勝利，全場球迷熱淚盈眶，場面感人。

雷曼學院帶著42連敗參賽，總教練戴加多（Chris Delgado）自接掌兵符以來從未贏球，更曾是球隊上次勝利時的球員。首戰他們在延長賽以7比6險勝葉史瓦，不僅終結連敗，也讓對手吞下第100場敗仗。

不過葉史瓦大學並未氣餒，第二戰振作反擊，以9比5逆轉擊敗雷曼，終於斬斷橫跨多年的百連敗夢魘。這也是他們對雷曼18場對戰以來的首場勝利。

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這場被戲稱為「史上最慘對決」的比賽意外在網路上爆紅，YouTuber與Reddit用戶持續更新進度，吸引大批棒球迷關注，甚至有球迷特地請假到場觀賽。

「只要熱愛棒球，就絕不能錯過這種比賽！」一位到場球迷說道。

比賽原訂在雷曼主場舉行，但因天候不佳改至中立場地奈莫利家族棒球場（Naimoli Family Baseball Complex）。雖然比賽開始時氣溫僅攝氏4度，還有時速近50公里的強風，但仍吸引大批球迷湧入。

看台上擠滿了年長與年輕的球迷，裹著外套、圍巾禦寒。還有許多高中生一放學便趕來球場，站在葉史瓦大學的休息區後方，高唱校歌、歡呼吶喊、甚至跳舞炒熱氣氛。現場座無虛席，見證兩支球隊用堅持寫下的歷史性勝利。

▲ 百連敗終結！葉史瓦大學苦熬多年首勝，雷曼學院也破42連敗 。（圖／截自MLB）

