合作10年金塊主帥被炒！約基奇動向受矚　湖人成最熱門下家

▲金塊開除總教練馬龍，引發外界對約基奇未來動向的高度關注。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

金塊在季後賽前夕無預警開除冠軍教頭馬龍（Michael Malone），震撼整個聯盟，這波動盪也讓當家球星約基奇（Nikola Jokić）在丹佛的未來出現變數。根據最新投注賠率，湖人已被視為這位3屆年度MVP最有可能的新東家，引發外界熱議。

The Lakers are the FAVORITES to be Nikola Jokić's next team in the wake of Nuggets coach Michael Malone getting fired ????



“Jokić has been frustrated with the team’s defensive commitment and performance this season,” according to The Athletic. pic.twitter.com/v7XXwdgOqt [廣告]請繼續往下閱讀... April 8, 2025

在《The Kevin O'Connor Show》最新一集中，知名NBA記者歐康納（Kevin O'Connor）與泰特斯（Dan Titus）深入討論馬龍遭解僱一事，並點出這項決策對約基奇可能造成深遠影響。歐康納直言，「整個圍繞約基奇打造的體系會不會就此崩解？崩解到他開始東張西望、想離開丹佛？這正是我最擔心的部分。」

馬龍不僅是金塊隊史勝場數最多的教練，更被視為「約基奇的人」，兩人合作長達10年，在2023年攜手替丹佛帶來隊史首冠。然而，《The Athletic》指出，約基奇對球隊本季防守表現感到「相當沮喪」，金塊防守效率僅排聯盟第20名，休息室內部也瀰漫不滿情緒。

▲約基奇本季場均數據依舊誇張，卻無法阻止球隊戰績崩跌，信任危機加劇。（圖／達志影像／美聯社）

泰特斯補充指出，管理層是否願意投入資源打造爭冠陣容、是否願繳納豪華稅，都是影響約基奇動向的潛在關鍵。而馬龍在季末遭撤換，更可能成為壓垮信任基石的最後一根稻草。

根據 《BovadaOfficial 》公布的最新賠率顯示，洛杉磯湖人以+500高居「約基奇下一個東家」榜首，緊追在後的是他過往在塞爾維亞的母隊 KK Mega Basket（+600）與個人贊助的隊伍 KK Joker（+800），多倫多暴龍（+1000）、快艇（+1200）與勇士（+1800）也榜上有名。這份名單反映出聯盟已不再視約基奇與丹佛為「鐵板釘釘」的關係。

▲根據最新賠率，洛杉磯湖人成為約基奇最有可能的新東家。（圖／達志影像／美聯社）

值得一提的是，儘管約基奇4月場均豪取45.0分、12.3籃板、10.7助攻與2.0抄截，投籃命中率高達62%、三分命中率45%，球隊這段期間卻是1勝難求，最終總教練被炒。