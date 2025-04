合作10年金塊主帥被炒！約基奇動向受矚　湖人成最熱門下家

▲金塊開除總教練馬龍,引發外界對約基奇未來動向的高度關注。(圖/達志影像/美聯社)

記者游郁香/綜合報導

金塊在季後賽前夕無預警開除冠軍教頭馬龍(Michael Malone),震撼整個聯盟,這波動盪也讓當家球星約基奇(Nikola Jokić)在丹佛的未來出現變數。根據最新投注賠率,湖人已被視為這位3屆年度MVP最有可能的新東家,引發外界熱議。

The Lakers are the FAVORITES to be Nikola Jokić's next team in the wake of Nuggets coach Michael Malone getting fired ????



“Jokić has been frustrated with the team’s defensive commitment and performance this season,” according to The Athletic. pic.twitter.com/v7XXwdgOqt