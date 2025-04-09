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合作10年金塊主帥被炒！約基奇動向受矚　湖人成最熱門下家

▲▼金塊總教練馬龍（左）、約基奇（右）。（圖／達志影像／美聯社）

▲金塊開除總教練馬龍，引發外界對約基奇未來動向的高度關注。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

金塊在季後賽前夕無預警開除冠軍教頭馬龍（Michael Malone），震撼整個聯盟，這波動盪也讓當家球星約基奇（Nikola Jokić）在丹佛的未來出現變數。根據最新投注賠率，湖人已被視為這位3屆年度MVP最有可能的新東家，引發外界熱議。

在《The Kevin O'Connor Show》最新一集中，知名NBA記者歐康納（Kevin O'Connor）與泰特斯（Dan Titus）深入討論馬龍遭解僱一事，並點出這項決策對約基奇可能造成深遠影響。歐康納直言，「整個圍繞約基奇打造的體系會不會就此崩解？崩解到他開始東張西望、想離開丹佛？這正是我最擔心的部分。」

馬龍不僅是金塊隊史勝場數最多的教練，更被視為「約基奇的人」，兩人合作長達10年，在2023年攜手替丹佛帶來隊史首冠。然而，《The Athletic》指出，約基奇對球隊本季防守表現感到「相當沮喪」，金塊防守效率僅排聯盟第20名，休息室內部也瀰漫不滿情緒。

▲▼金塊一哥約基奇。（圖／達志影像／美聯社）

▲約基奇本季場均數據依舊誇張，卻無法阻止球隊戰績崩跌，信任危機加劇。（圖／達志影像／美聯社）

泰特斯補充指出，管理層是否願意投入資源打造爭冠陣容、是否願繳納豪華稅，都是影響約基奇動向的潛在關鍵。而馬龍在季末遭撤換，更可能成為壓垮信任基石的最後一根稻草。

根據 《BovadaOfficial 》公布的最新賠率顯示，洛杉磯湖人以+500高居「約基奇下一個東家」榜首，緊追在後的是他過往在塞爾維亞的母隊 KK Mega Basket（+600）與個人贊助的隊伍 KK Joker（+800），多倫多暴龍（+1000）、快艇（+1200）與勇士（+1800）也榜上有名。這份名單反映出聯盟已不再視約基奇與丹佛為「鐵板釘釘」的關係。

▲金塊「小丑」約基奇砍下61大三元，球隊卻在兩度延長賽落敗。（圖／達志影像／美聯社）

▲根據最新賠率，洛杉磯湖人成為約基奇最有可能的新東家。（圖／達志影像／美聯社）

值得一提的是，儘管約基奇4月場均豪取45.0分、12.3籃板、10.7助攻與2.0抄截，投籃命中率高達62%、三分命中率45%，球隊這段期間卻是1勝難求，最終總教練被炒。

關鍵字： NBA金塊湖人約基奇馬龍

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