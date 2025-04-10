簽約金高達65%！外媒曝葛雷諾5億合約藏高招財務操作

▲小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.） 。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

據《MLB Rumors》引用《The Athletic》的報導，藍鳥給葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr）的5億美元（約166億台幣）合約中，高達65%是簽約金！這份14年期的大型延長合約中，3.25億美元（約65%）是以「簽約金」方式支付，其餘1.75億美元則作為年薪。

根據該網站資深記者羅森索（Ken Rosenthal）的說法，這筆3億2500萬美元將以簽約金名義支付，並在長達14年的合約期間中逐年分期付款；剩餘的1億7500萬美元將作為年薪發放。

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葛雷諾表示，「在整個過程中，我全程參與每個商業細節。每次會議、每個討論我都在場。我知道最終做決定的人是我，而不是我的經紀人。」

這筆合約直到球季開打後才談妥，談判過程是否曾有明確的轉捩點？藍鳥隊總管阿特金斯（Ross Atkins）表示，「並沒有一個單一的轉折點。每筆合約都有很多變數可調，不只是5億美元這個數字。這類合約本身就非常複雜，我們很幸運能找到一個雙方都滿意的結構。」

根據大聯盟勞資協議，球隊可以自由決定簽約金的金額，但這筆簽約金仍會被納入「奢侈稅（豪華稅）年均值計算」。葛雷諾的合約在奢侈稅計算下，每年平均影響為3571萬美元。

這種支付結構對葛雷諾來說，在稅務上具備相當大的優勢。由於簽約金是依據選手的實際居住地課稅。

葛雷諾效力於以加拿大多倫多為根據地的藍鳥隊，但他實際居住在美國佛羅里達州，當地沒有州所得稅，因此可以大幅減少稅負。

此外，報導也指出，簽約金即使在勞資停擺等特殊情況下仍須支付；反之，薪資則可能被扣稅或按天計算。換句話說，以簽約金為主的合約架構，能讓葛雷諾在未來確保領取最多金額，無論外部變動如何，都能穩定收入，對他而言是一種極具利潤的保障。