大谷翔平帶傷拚戰獲肯定　羅伯斯：明天還是會出賽

What a pitch by Carlos Rodón to strike out Shohei Ohtani!



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記者王真魚／綜合報導

道奇隊大谷翔平世界大賽第3戰帶傷上陣，前3打席分別擊出保送、二壘滾地出局、揮空三振，尚未出現強而有力的揮擊。教頭羅伯斯表示（Dave Roberts）表示，他在打擊區還是有強大的存在感，明天關鍵封王戰，還是會讓他繼續出賽。

大谷翔平在主場第二戰中傷到左肩，當天比賽結束後兩分鐘就已換上便服離開球場。總教練賽後透露是肩膀脫臼。

外媒指出，大谷翔平今天穿戴固定左肩的護具，比賽中跑壘時也刻意彎曲左手肘，以左手抓住球衣來固定左肩。教頭賽前就透露，大谷翔平揮棒還是有些不舒服，只是不適感多於疼痛，「他也非常堅持想要上場。」

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大谷翔平前3打席都維持雙手跟球的全力揮擊，不過第7局無人出局的第四打席中，最後2次揮棒時，改以單手揮棒，力道明顯減弱。這一打席，他擊出飛球遭接殺。

9局最後打席，大谷翔平則遭到觸身球保送，挑戰後仍維持原判；此戰3打數無安打，獲得2次保送，吞下1三振，跑回1分。

羅伯斯局間受訪時指出，大谷翔平雖然是帶傷上陣，但只要他上場，仍有強大的存在感，「雖然現在狀態不是最好，但不論大谷的狀態如何，他都比大多數選手更優秀。我要給予他願意繼續出賽的態度肯定。」

賽後，羅伯斯仍為他的拚戰精神所感動，「（出賽）我不認為會讓傷勢惡化。他擔任先發打者上場，靠保送上壘，我很肯定他的表現。」

雖然大谷有時揮棒後，還是會露出痛苦表情，但羅伯斯斬釘截鐵地說：「我去考慮（要不要讓大谷出賽）根本是多此一舉，因為他明天也會出賽。」

▲大谷翔平 。（圖／路透）