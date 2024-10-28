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郭俊麟盼「骰到六」　12強再合體陳冠宇珍惜：可能最後一次

▲▼郭俊麟、陳冠宇。（圖／中職提供）

▲郭俊麟、陳冠宇。（圖／中職提供）

記者楊舒帆／台北報導

郭俊麟替補入選12強中華隊，他坦言很驚訝，不過也很期待再次披上中華隊戰袍，「這可能是最後一次機會了」。

前一次入選12強賽是2015年，當年對義大利投7局失1分，飆10K留下好成績；2017年經典賽對以色列先發，投0.2局被敲6支安打失4分退場，第3戰對韓國再中繼0.1局，此後就未再入選國家隊，直到今年再替補加入，成為陣中第二老的投手。

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「如果可以回到九年前再投這一次，那當然是最好的，」郭俊麟說。跟上一次入選不同，「以前進來很多學長，這次進來只有冠宇（陳冠宇）比我大，希望可以跟他一起帶領這些學弟。雖然球季表現沒那麼好，但可以用過往經驗去帶領。」

入選消息來得突然，郭俊麟坦言：「很驚訝！因為本來要放假了。突然間又有那種一絲機會，其實一直也有期待能再穿上這件戰袍，畢竟有可能是最後一次，因為現在投手都那麼強。」

當初從「餅總」林岳平口中得知可能遞補時，他一時還聽不懂，「那時總冠軍賽時，聽到餅總說『有機會候補』，我還想說什麼？我聽不懂。」結果總冠軍賽G4賽前比較確定，該場比賽他相當享受與打者對決的感覺，「不管結果如何，就是盡力去投不閃躲，減少長打的傷害，至少壓低分數。」

郭俊麟也打趣地說，原本季後賽洗白了一點，結果隔天古林睿煬辭退，替補入選又黑掉。大家回憶2017年經典賽表現不理想，當年陳冠宇還安慰郭俊麟，讓他印象特別深刻，郭俊麟說，「那次是真的蠻難過的，大家都忘了我之前的好表現，只記得不好的。好的一面大家會說時間點剛好，那10年前、10年後有辦法骰到六嗎？只能自己想辦法每一面都是六。」

郭俊麟與張奕兩位前西武獅球員合體，28日練習空檔還先視訊好友平良海馬，告知他自己將與張奕一起出征12強賽，郭俊麟說，「他一開始有點驚訝我們為什麼在一起，跟他說12強之後，好像也沒啥反應，總之就跟他說好，比賽結束會去找他玩。」

練習時陳冠宇與郭俊麟都黏在一起，郭俊麟坦言，「感覺有點生疏，畢竟之前都是他孤軍奮戰，我在電視前為他加油，他每次都投得很好，從大學到現在很不簡單，希望有機會在中華隊能跟他都有好表現。」

關鍵字： 中華隊郭俊麟中華職棒12強賽投手

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