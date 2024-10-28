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高國輝首次國家隊打教坦言會手癢　盡力輔佐彭政閔

▲▼高國輝擔任12強中華隊打擊教練。（圖／富邦悍將提供）

▲高國輝擔任12強中華隊打擊教練。（圖／富邦悍將提供）

記者楊舒帆／台北報導

12強賽中華隊28日齊聚大巨蛋練球，首次以教練身分披上國家隊戰袍的高國輝，全力關注球員狀態並提醒一些細節，他表示，「這次主要的角色是輔助恰哥（彭政閔）。」

高國輝於九月中收到加入中華隊的通知，他坦言，「這是不錯的經歷，可以利用我的經驗幫助年輕選手是很棒的事情。」

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中華隊陣中有兩位打擊教練，彭政閔與高國輝一起擔綱，高國輝表示，「比賽的時候會有很多狀況，兩個人一起關注，他沒注意到的，我會提醒他，這次也是要輔助他的角色。」

過去以選手身分參賽，這次則是當教練，高國輝坦言會手癢，「看他們打擊很想要自己也下去玩，但要花更多時間觀察他們狀態，也沒有時間。不過有機會還是會跟火哥（張建銘）一起跟他們打，利用練習前的空檔。」

第二階段首日集訓，高國輝透露觀察重點，「他們一部分的人剛結束總冠軍賽手感保持不錯，沒有進季後賽的球員對投手的Timing沒那麼好，必須提醒他一些細節，他們都是很棒的選手，不需要做更改，主要是提醒。」

觀察這批年輕選手，高國輝提到，「都是為國家打出好成績，這點大家都抱著一樣的心態，這批球員滿整齊的，都在比賽狀況內，也對這次比賽躍躍欲試，很期待他們的表現。」

關鍵字： 中華隊高國輝彭政閔球員教練

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