快訊／來了！中信兄弟宣布奪冠封王優惠　共享冠軍榮耀

▲中信兄弟奪冠封王優惠 。（圖／中信兄弟提供）

記者歐建智／綜合報導

中信兄弟在10月25日奪下中華職棒35年總冠軍，隊史10度奪下中職總冠軍，今天公布各項封王優惠共享冠軍榮耀。

今年中信兄弟以全年度第一名之姿挺進總冠軍戰，在總冠軍系列賽以4比1勝出，奪下年度總冠軍，也是追平聯盟記錄的隊史第10座總冠軍。4年來取得3座總冠軍，也是中信兄弟創造二軍農場與養成深度，展現進取勝利朝最終目標前進的最好成果。

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能夠以全年度第一名之姿挺進總冠軍戰，並拿下年度總冠軍，中信兄弟肯定一、二軍教練以及球員們上下齊心的努力成果，歷經過連敗小低潮，也挺過傷兵艱困期間，謝謝中信兄弟所有兄弟們在今年球季的努力與拚勁，是團隊拚取總冠軍的重要基石。

中信兄弟近4年拿下3座總冠軍，持續朝建立屬於我們的王朝邁進，為了與所有球迷分享這歷史性的榮耀時刻，中信兄弟球團及各家贊助商共襄盛舉，宣布總冠軍榮耀優惠。

【中信兄弟官方商品】優惠將在近期另外單獨發文公告細節。

【中信兄弟專屬活動】即日起-11/7

中信卡50週年喜迎中信兄弟總冠軍，請百萬象迷天天領紅包、吃速食、喝咖啡，再抽50支iPhone 16。



•中信兄弟門市/網路商城刷中信兄弟聯名卡單筆滿999元，送超象點1,000點（需登錄，限量5,000份，配合球隊冠軍商品預購發動）

•中信卡50年，致敬百萬象迷，請百萬象迷天天領紅包、吃速食、喝咖啡，再抽50支iPhone 16

1️.領紅包：綁定LINE Pay條碼付，單筆滿199元，天天領紅包乙份，每次最高享LINE POINTS 50點 （限量50萬份）

2.吃速食：麥當勞週一單筆滿99元送蛋捲冰淇淋兌換券；週二週三單筆滿149元送漢堡+中杯可樂兌換券(限量5萬份）

3.喝咖啡：單筆滿499元，天天抽OPEN POINT 55點，可兌換city cafe 大杯熱拿鐵（每日限量1萬份）

4️.抽50支iPhone 16（256G，需登錄）



【中信銀榮耀同慶】

一、基金

11/1～本行公告截止日，定期定額0申購手續費、0信託管理費。

二、轉帳

11/1~11/7，網路/行動銀行跨行轉帳手續費0元（每日限量3,500組）。

三、外幣ATM

11/1~12/31，持My Way外幣數位存款帳戶，享外幣ATM存/提外幣免手續費（每月1次）。

四、機器人理財智主投

11/1～本行公告截止日，定期定額任一投資組合0申購手續費、0信託管理費、0投資調整費。

五、信貸利率

11/1～12/31，首期年利率0.01%，申辦成功抽RIMOWA行李箱。

六、換匯

11/1～12/31，定期定額換匯，享匯差優惠最高減碼美元3.5分、日幣0.14分、澳幣7.7分。

七、外幣定存

11/1～11/15，換匯轉存外幣優利定存年息最高美元、澳幣、紐幣6.50%。

八、黃金存摺

11/1～12/31，黃金存摺開戶免手續費、黃金存摺新設定定期(不)定額享終身0手續費優惠、到價撮合手續費5折優惠。



【adidas】即日起~11/3

adidas一起慶祝中信兄弟第10座總冠軍！ 隆重推出adidas x 中信兄弟聯名商品，為紀念這次歷史性的勝利而來！

•特別優惠，任選2件指定商品，享7折優惠。

•加碼優惠，單筆消費滿NT$3,000，再享NT$100折扣。

• 出示2024中華職棒總冠軍賽門票或電子購票證明（10/19 - 10/25），額外再享NT$100折扣！（每筆限用一張門票）



【薆悅酒店】

狂賀中信兄弟奪總冠軍！限定好禮抽獎大放送！薆悅酒店身為中信兄弟球迷指定入住飯店及長期以來的合作夥伴，推出好禮抽獎加碼來回饋各位粉絲啦！

頭獎 VIP房平日住宿券乙張*1名

貳獎 精品客房平日住宿券乙張*3名

參獎 Passion Sisters 女孩應援背號TEE乙件+該背號女孩親筆簽名球乙顆(不指定背號)*7名

肆獎 Red Bull 正版授權 1:24 賽車模型乙台〔賽車型號：Die cast紅牛F1 RB19〕*4名

伍獎 兄弟象應援方巾乙條*20名



【焼肉ショジョ Yakiniku SHOJO 】

歡慶中信兄弟總冠軍！封王優惠活動～活動期間限定

只要穿著「中信兄弟球衣」，至全台Yakiniku SHOJO各分店用餐，即享「第一杯飲品免費」酒水任君挑選！



【德瑞克名床】10/30-11/5

德瑞克名床限時封王優惠

10/30-11/5「中信兄弟封王限定組合」，想擁有與MVP球員同款花色兩用被嗎？100%萊賽爾天絲60支兩用被套指定款式【凱旋象前】同款花色-忘憂迷霧、絕美雪林、森友野營，搭配同尺寸德瑞克熱銷被胎 石墨烯循環調溫被，限時封王優惠只要8折！與爪爪們一同暖暖共享黃衫軍榮耀時刻，台北中南德瑞克門市同步優惠中。



【老賴茶棧】優惠日期：10/29(二)

好康優惠：老賴紅茶 限時優惠 買一送一(北部價$35；中南部價$30)

以上優惠老賴茶棧全門市皆適用，依現場供應為主。



【FUNTE 升降桌】10/29~10/31

10/29~10/31 限時三天，全館滿萬 88 折，再送中信兄弟聯名洞洞板 - 小尺寸經典組 *1（原價 $1,880）



【新東陽】即日起至11/3

1.新東陽X中信兄弟象聯名帆布袋，優惠價199元(售價290元)

2.新東陽X新北特攻鹼性離子水，第二罐10元(售價22元)

以上優惠限定新東陽忠孝/三重/敦化/板橋一店/武昌/桃園成功/新竹/台中公益門市，共8間



【FIN】即日起-10/31

限時優惠，滿額再抽小米電動自行車！

FIN好菌補給飲580ml 2箱938元

FIN好菌補給飲300ml 3箱499元



【瑪吉斯輪胎】11/1-11/30

歡慶2024中信兄弟總冠軍！活動期間至瑪吉斯購物商城，凡購買兩條輪胎以上即贈瑪吉斯紀念帽乙頂！



【中信兄弟指定營養品牌Optimum Nutrition】即日起-12/6

蝦皮官方店結帳輸入：『 ONTA2024O 』，不限商品，滿121元即可折120元，限量500組。



【PP石墨烯總冠軍優惠】

PP石墨烯x中信兄弟聯名智能衣 總冠軍優惠7折！2件只要$2111



【乙禾生醫】11/01-11/15

總冠軍優惠方式

A.全館「同品項第二件七折」 (結帳自動套用)

B.滿1800「免運」

C.滿2500贈送「品牌提袋」

D.軟Q不卡卡額外優惠，可與上方活動並行

輸入折扣碼："團寵草莓牛奶小可愛游擊柯基國民兒子老將小可怕江督嘟嘟嘴天竺鼠車車"，折扣後再次優惠$100



【賽斯黛瑪】即日起-11/11

慶賀兄弟封王活動，賽斯黛瑪送300元折扣碼，輸入折扣碼「BROWIN」結帳立減300元！讓我們跟著兄弟一齊開心迎勝利，留言「慶賀兄弟封王」領取300元「BROWIN」折扣碼，（優惠券需單筆消費滿1000元以上即可折抵使用）

肌淨亮白防曬-1280(折扣)899元

蘆薈水潤凝乳-1000(折扣)750元

夢幻益菌生洗面乳-1280(折扣)799元

5倍光亮白精華-2980(折扣)1980元

蘆薈晶露-600(折扣)390元



【World Gym】10/29-10/31

慶祝中信兄弟奪冠，World Gym世界健身俱樂部，祭出合作廠商同慶優惠。只要是非World Gym會員，穿著中信黃色中英文球衣或持中信會員卡(季票會員、猛象會、艾樂粉、親子象) ，或持2024任一場中職球賽購票證明，自即日起至10/31止，預約入場，即可享"單點免費運動21天（不含預售點）+免費AI體態檢測分析一次+20分鐘肌肉放鬆體驗一次，入會再享免入會費"。至World Gym SHOP消費，可享有蛋白飲/美式買一送一和服飾任選兩件8折， 限時優惠3天。



【Pizza Rock】即日起-11/4

狂賀中信兄弟奪下中華職棒35年總冠軍，即日起-11/4凡身上穿戴任何中信兄弟的物品者到Pizza Rock消費可享9折優惠，限台中所有分店。



【snug】即日起-11/3

snug「中信兄弟聯名襪」買一送一



【瑪謝律動椅】11/1-11/30

歡慶中信兄弟總冠軍！masse全商品優惠價再享9折(部分商品除外)



【捷捷寶寶粥】即日起-11/30

捷捷寶寶粥全品項，結帳時輸入BROWIN，滿千即贈一包捷捷滴雞精（市價129），滿兩千贈兩包，以此類推，買越多送越多！



【暇嗑石鍋逢甲福星店】 即日起-11/4

歡慶2024中華職棒進擊取勝總冠軍！中信兄弟！暇嗑石鍋三重送！

第一重：穿著中信兄弟球衣即享第二鍋半價！

第二重：季票及會員另贈肉盤乙份（一桌限乙份)！

第三重：消費滿額2000元加碼再贈優惠券一張(雪花牛/梅花豬/蛤蠣/任選湯頭)乙張！



【屋馬】

憑中信兄弟2024季票來店用餐，即享「九折優惠+安格斯壽喜牛快樂卷乙份」一張季票即享有一份。

憑中信兄弟2024會員卡（猛象會、艾樂粉、親子象）或穿兄弟象球衣來店用餐，即享「安格斯壽喜牛快樂卷乙份」，一張會員卡即享有一份。



【金韓食】

憑中信兄弟2024季票來店用餐，即享「九折優惠+韓式炸雞乙份」一張季票即享有一份。

憑中信兄弟2024會員卡（猛象會、艾樂粉、親子象）或穿兄弟象球衣來店用餐，即享「韓式炸雞乙份」，一張會員卡即享有一份。



【涮屋馬】

憑中信兄弟2024季票來店用餐，即享『九折優惠＋點購套餐湯底免費升級。』一張季票即享有一份。

憑中信兄弟2024會員卡（猛象會、艾樂粉、親子象）或穿兄弟象球衣來店用餐，即享『點購套餐即增送單人海鮮乙份』。一張會員卡即享有一份。



【小貴冰茶坊】即日起-11/30

好禮雙重優惠送爪爪，一起邁象二連霸！

第一重：純茶品項加1元多1杯！

第二重： 手工冰淇淋3盒200元



【青森燒肉】即日起-12/31

在即日起－12/31活動期間，凡穿著中信兄弟球衣、相關服飾，或憑2024球賽門票（中信兄弟主場賽事）／中信兄弟2024會員卡（季票、猛象會、艾樂粉、親子象）來店用餐～好禮三重優惠送爪爪，一起邁象二連霸！

第一重：贈送日本A5和牛 乙份

第二重：歐廷格啤酒500ml 買一送一

第三重：預祝中信兄弟明年拿下二連霸總冠軍，每組貴賓送「塩選美國prime厚切牛排禮卷」乙張，沒有使用期限，限下次消費使用～



【燒鶴一番町】即日起-12/31

活動期間，凡穿著中信兄弟球衣、相關服飾，或憑2024球賽門票（中信兄弟主場賽事）／中信兄弟2024會員卡（季票、猛象會、艾樂粉、親子象）來店用餐～好禮雙重優惠送爪爪，一起邁象二連霸！

第一重：指定價位四人同行ㄧ人半價

第二重： Bar啤酒買一送一



【虎閣韓式燒肉】即日起-12/31

活動期間，凡穿著中信兄弟球衣、相關服飾，或憑2024球賽門票（中信兄弟主場賽事）／中信兄弟2024會員卡（季票、猛象會、艾樂粉、親子象）來店用餐～好禮雙重優惠送爪爪，一起邁象二連霸！

第一重：滿1000元折100元，2000元折200元，3000元折300元，以此類推（優惠不得併用）

第二重： 韓國cass啤酒買一送一



【老井極上燒肉】即日起-11/10

持2024球賽門票或中信兄弟2024會員卡，憑證到店消費，即可招待和牛松露炙壽司一個（每張票／證限招待一個）。穿著中信兄弟球衣前來消費，即享9折優惠。同時符合以上兩項條件，則可享9折優惠，並贈送和牛松露炙壽司一個。



【侍老井】即日起-11/10

活動期間持2024球賽門票或中信兄弟2024會員卡，憑證到店消費，可獲得F1松露和牛炙壽司一個（每張票／證限招待一個）。穿著中信兄弟球衣前來消費，即享9折優惠。同時符合以上兩項條件，則可享9折優惠，並贈送F1松露和牛炙壽司一個。



【品心港式飲茶】即日起-11/10

活動期間，持2024球賽門票（中信兄弟主場賽事）或中信兄弟2024會員卡（季票、猛象會、艾樂粉、親子象），憑證到店消費，即贈美味蘿蔔糕一份。穿著中信兄弟球衣前來消費，即享9折優惠。*單次消費以上優惠擇一進行



【烤狀猿日式燒肉】即日起-11/10

活動期間，持2024球賽門票或中信兄弟2024會員卡，憑證到店消費，即可獲得免費一份月亮蝦餅。穿著中信兄弟球衣前來消費，即享85折優惠。同時符合以上兩項條件，則可享85折優惠，並贈送一份月亮蝦餅。



【台中森森燒肉】即日起-11/4

活動期間，凡著中信兄弟球衣，或持2024年觀賽票根、2024會員Fans Club會員，來台中森森燒肉點選套餐，即贈送日本A5和牛(乙份)。



【UNCLE RAY串燒·牛飲·咖喱 】即日起-11/4

活動期間，Asahi生啤499元90分鐘無限暢飲！加贈High Ball兌換券一張(下次使用)！



【Uncle Shawn燒肉餐酒館】即日起-11/4

活動期間，憑穿著中信兄弟球衣到店消費即享啤酒兩小時無限暢飲活動！(需搭配用餐)中信兄弟兄弟會員及季票會員憑卡到店消費另贈送隨機小菜乙份。



【陳阿姨火鍋灶咖】即日起-11/4

活動期間到店消費，出示季票或會員即贈海鮮拼盤/豬肉拼盤/牛肉拼盤三選一 陳阿姨火鍋灶咖



【花澤鍋物】即日起-11/4

封王優惠活動期間，只要穿著「中信兄弟球衣」到店用餐即招待台南特色-魚冊乙份！與爪迷共享台南特色鍋料！慶賀總冠軍！



【Luxy Vivid Bistro 餐酒館】即日起-11/4

活動期間，穿著中信兄弟服飾或憑季票及會員卡到店消費，享95折優惠，再贈送摩天輪乙組！



【激旨燒鳥】即日起-11/4

歡慶中信兄弟勇奪2024中華職棒總冠軍，活動期間到店消費享優惠二重送：

第一重：憑2024總冠軍門票或季票與會員卡享串燒95折優惠。

第二重：季票及會員或穿著中信兄弟服飾者三人同行另贈Asahi全台限定零下-2度C生啤酒乙杯。



【yoxi】

慶祝中信兄弟封王！yoxi 服務不停歇

yoxi新朋友註冊輸入推薦碼【brothers】領最高$1,100搭車金！

-新朋友與舊朋友輸入優惠碼【兄弟封王】也可領搭車金$20x5張！



【iRent】

慶祝中信兄弟封王！租車時數送送送！

iRent 新朋友註冊專屬序號「爪爪新朋友」可獲得新會員禮包！

舊朋友即日起租一趟汽車就送30分鐘折抵券！（每人限領一次；活動後將陸續匯入）登入<旅遊集章>活動，再領平日汽車最高60分鐘以及機車時數折抵優惠！

