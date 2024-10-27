林書豪臨時缺陣！新北國王8人應戰　1分之差不敵中信特攻

▲新北國王僅剩8人應戰，1分差不敵中信特攻。（圖／新北國王提供，下同）

記者游郁香／綜合報導

新北國王今（27日）在新莊體育館面對新北中信特攻，上演「同城內戰」，賽前林書豪因背部不適，臨時缺席本場比賽，國王僅靠8壯士應戰，雙方激戰到最後一刻，國王以98比99、1分飲恨。

國王開賽在進攻上較為保守，不過年輕球員陳俊男跳出來，上半場攻下10分，在攻防上帶給球隊突破口，是團隊能在第二節追平比分的關鍵，單節團隊攻下29分，讓國王能以領先優勢進入下半場。

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易籃再戰，國王攻守上陷入瓶頸，進攻端命中率下降，幾個失誤讓特攻找到機會反超比數；下半場曼尼高及蘇士軒挺身而出，接連在三分外線開砲，再度要回領先；讀秒時刻雙方僅有1分差距，國王在掌握球權的狀況下，最後一波進攻未果，吞下本季首敗。

國王此戰本土球員以林書緯19分、9籃板、8助攻表現最佳，洋將方面則以強森繳出20分、18籃板最為出色。先發上陣的蘇士軒也展現外線好手感，下半場3記三分彈，曼尼高也貢獻15分另有6次抄截。

總教練萊恩提到，球隊在防守端出現一些狀況，導致整體失分偏高，不過球員依舊保有拚戰精神，雖然最後結果不如預期，但依舊給球員肯定。近期因球隊要面對一周4場比賽的艱難挑戰，如何調配目前僅有的球員也是教練團的考驗。

