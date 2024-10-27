林書豪想帶傷硬打被弟弟勸退　林書緯奮戰41分鐘自責失誤太多

▲林書豪原本想帶傷硬打。（圖／TPBL職籃提供）

文／中央社

受到傷兵影響的TPBL新北國王，今天對特攻的比賽僅8人出賽，就連林書豪也臨時掛免戰牌。林書緯透露，賽前哥哥原打算帶傷硬打，「但我跟他說不用擔心，我們會贏下勝利」。

在人手不足的情況下，林書緯出賽41分鐘，拿下全隊次高的19分，外帶9籃板、8助攻，但也發生6次失誤，國王鏖戰到最後一刻才以1分之差惜敗。

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賽後林書緯接受媒體訪問時自責地表示，表現得還可以，就是下半場失誤太多，所以進攻都打不快，加上對方的防守很有針對性，確實很難突破。

▲新北國王林書緯。（圖／新北國王提供）

林書緯也透露，賽前投籃熱身的時候，哥哥林書豪有詢問需不需要下場硬打，「他可能覺得人手太少，我會負擔太大，但我跟哥哥說沒關係，好好休息，我覺得這場可以贏得下來，才打消他的念頭」。

國王傷兵多又要兼顧東亞超級聯賽的賽程，林書緯倒是覺得沒有太大困擾，「東超只有6場比賽，每一場都很重要，TPBL共有36場例行賽，球員都會想辦法調整的。」

教練萊恩對於球隊的傷兵問題也感到無奈，「我無法確認球員的狀態，也不確定林書豪下一場是否就能歸隊，只希望球員能做好治療、強化身體，這就是每天的日常。」