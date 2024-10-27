對戰老東家感觸很多　公牛吉迪：我仍熱愛雷霆這支球隊

▲吉迪。（圖／路透）



實習記者胡冠辰／綜合報導

芝加哥公牛今天（27日）在主場95比114不敵踢館的奧克拉荷馬雷霆，21歲後場新星吉迪（Josh Giddey）與「禿曼巴」卡盧索（Alex Caruso）都是首度交手前東家，對此吉迪表示自己仍熱愛雷霆這支球隊，「你永遠不會聽到我說他們的壞話。」

Josh Giddey and his OKC guys share a moment postgame pic.twitter.com/jaxLg5cNLA [廣告]請繼續往下閱讀... October 27, 2024

經過3年在雷霆的效力，雷霆高層決定將吉迪交易至芝加哥公牛，換取兩度入選最佳防守陣容的卡盧索。吉迪先前曾表明，不希望在雷霆擔任替補，且打法與球隊有些不契合，他自認在芝加哥會有更好的發揮。卡盧索則是一位三分命中率達40%的射手，兼具強大的防守能力。

Chicago will always love Alex Caruso pic.twitter.com/JSTRpdSwhU — Chicago Bulls (@chicagobulls) October 27, 2024

儘管如此，雙方與各自前東家並無任何不和，卡盧索賽前表示，他非常期待重返芝加哥，吉迪受訪時則對雷霆讚譽有加。

「當你與前東家對戰時，你當然會在日曆上標記這一天，但你永遠不會聽到我說這支球隊的壞話，從上到下，這裡的人都非常棒，我很期待見到他們所有人，我愛這個球隊。」吉迪說道。

卡盧索也承認自己先前特地查看了雷霆的賽程表，看看自己何時能重返芝加哥，「我在那裡的3年，我全力以赴，這是我的信念，我打籃球的方式、我的特點，」卡魯索說，「我竭盡所能去贏得比賽，讓這座城市感到驕傲，讓這支球隊感到驕傲。」