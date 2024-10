對決前東家快艇8投0中　衛少低迷表現仍獲金塊主帥力挺

▲衛斯布魯克(Russell Westbrook)。(圖/路透)



實習記者胡冠辰/綜合報導

丹佛金塊今天(27日)在主場104比109不敵洛杉磯快艇吞下開季2連敗,其中休賽季引進的新援衛斯布魯克(Russell Westbrook)全場8投0中僅靠罰球拿到2分。開季兩戰衛斯布魯克命中率1成11也讓他成為眾矢之的,對此主帥馬龍(Michael Malone)表示這不是衛少應有的水準,仍會持續相信他。

開幕戰慘敗雷霆隊後,金塊希望在今天對陣快艇的比賽中反彈,比賽過程你來我往,但最終快艇靠著鮑威爾(Norman Powell)末節狂轟22分、全場砍下37分的火力掩護外加哈登(James Harden)23分、16助攻領軍之下,以109比104獲勝,金塊開季主場苦吞2連敗。

「這並不是我們想要的開始,但這是我們的現實,所以接受它吧。」金塊主帥馬龍賽後說道,「我們要上路,找到我們的節奏,把這種糟糕的感覺甩掉。就我們目前的狀況來說,沒有任何值得欣慰的地方,我們必須贏下比賽,我向你們保證,我們會做到的。」

隨著休賽季波普(Kentavious Caldwell-Pope)、傑克森(Reggie Jackson)等人先後離隊,金塊流失眾多關鍵綠葉球員,因此他們網羅衛斯布魯克,希望添加板凳火力,沒想到開季前兩戰衛斯布魯克合計18投2中(三分球9投0中),狀態低迷的他也在社群媒體上被球迷唾棄,對此馬龍則持不同看法。

