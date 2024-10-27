對決前東家快艇8投0中　衛少低迷表現仍獲金塊主帥力挺

▲衛斯布魯克（Russell Westbrook）。（圖／路透）



實習記者胡冠辰／綜合報導

丹佛金塊今天（27日）在主場104比109不敵洛杉磯快艇吞下開季2連敗，其中休賽季引進的新援衛斯布魯克（Russell Westbrook）全場8投0中僅靠罰球拿到2分。開季兩戰衛斯布魯克命中率1成11也讓他成為眾矢之的，對此主帥馬龍（Michael Malone）表示這不是衛少應有的水準，仍會持續相信他。

Russell Westbrook gonna single handedly take down the Denver Nuggets lmaooo pic.twitter.com/lkDa3MdWAG [廣告]請繼續往下閱讀... October 26, 2024

開幕戰慘敗雷霆隊後，金塊希望在今天對陣快艇的比賽中反彈，比賽過程你來我往，但最終快艇靠著鮑威爾（Norman Powell）末節狂轟22分、全場砍下37分的火力掩護外加哈登（James Harden）23分、16助攻領軍之下，以109比104獲勝，金塊開季主場苦吞2連敗。

Niggas really wanna say we scape goated Russell Westbrook



nah the NIGGA is just ASS pic.twitter.com/jeaHUPDPYK — ???????????????????? (@HoodiiMamba) October 25, 2024

「這並不是我們想要的開始，但這是我們的現實，所以接受它吧。」金塊主帥馬龍賽後說道，「我們要上路，找到我們的節奏，把這種糟糕的感覺甩掉。就我們目前的狀況來說，沒有任何值得欣慰的地方，我們必須贏下比賽，我向你們保證，我們會做到的。」

隨著休賽季波普（Kentavious Caldwell-Pope）、傑克森（Reggie Jackson）等人先後離隊，金塊流失眾多關鍵綠葉球員，因此他們網羅衛斯布魯克，希望添加板凳火力，沒想到開季前兩戰衛斯布魯克合計18投2中（三分球9投0中），狀態低迷的他也在社群媒體上被球迷唾棄，對此馬龍則持不同看法。

Russell Westbrook, the game has left you my man. You’ve had an amazing career but it is past time to hang it up — (@twowayshai) October 26, 2024

「這種表現不會成為衛斯布魯克的個人表演，也不是他應有的水準，我仍然會相信他，希望衛斯布魯克能夠做他自己。」馬龍如此說道。