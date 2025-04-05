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大谷翔平盜壘遭逮「連38場紀錄中斷」　捕手驚呼：怎麼會跑？

記者王真魚／綜合報導

洛杉磯道奇球星大谷翔平於美國時間4月4日作客費城人隊，擔任「第一棒指定打擊」出賽，雖擊出1支安打，但在第8局一次關鍵的盜壘嘗試中遭刺殺，不僅斷送攻勢，也讓他從去年延續至今的「連續38次成功盜壘紀錄」就此終止。對方捕手瑞爾穆托（J.T. Realmuto）賽後直言，有點驚訝大谷當時盜壘。

當時道奇以0比3落後，第8局兩出局一三壘有人，大谷翔平從費城人左投斯特拉姆（Matt Strahm）手中擊出右外野安打，將隊友推進至三壘。然而，隨後他選擇在貝茲（Mookie Betts）打席時嘗試盜壘，瑞爾穆托展現一貫的強肩準確阻殺。轉播單位也指出這次傳球堪稱「教科書級」，引發熱議。

賽後瑞爾穆托受訪坦言，「我有點驚訝大谷選擇在那個時機起跑，畢竟當時是貝茲站上打席。」他表示自己雖預期跑者會動作，但完全沒想到會是大谷在那個情況下冒險，「他速度很快，我必須把球送得更快、更準。」

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這次盜壘失敗不僅斷送攻勢，也讓道奇的8連勝畫下句點，大谷則首度在例行賽中止連續成功盜壘的紀錄。

對此，社群媒體上也出現兩極聲音，「雖然我是門外漢，但面對瑞爾穆托真的有必要跑嗎」、「被瑞爾穆托刺殺，浪費得分機會，好痛」、「瑞爾穆托果然厲害」、「瑞爾穆托真的太強了，但在第8局2出局落後3分的情況下對他盜壘，這個判斷真的正確嗎？」

▲▼ 大谷翔平盜壘失敗，令球迷與觀眾都難掩失望 。（圖／達志影像／美聯社）

▲大谷翔平盜壘失敗，難掩失望 。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 棒球挑戰熱議宣戰網路

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