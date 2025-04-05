快訊／林昀儒4比1擊潰日本17歲新星　挺進仁川賽4強

▲台灣桌球一哥林昀儒出戰WTT仁川冠軍賽。（圖／翻攝自WTT官網）

記者游郁香／綜合報導

台灣桌球一哥林昀儒前役扳倒世界第3的日本頭號種子張本智和，挺進WTT仁川冠軍賽8強，今（5）日與17歲的日本新星松島輝空爭4強門票，小林前3局徹底壓制對手，以11比9、11比5、11比3搶先聽牌，儘管第4局以4比11讓出，第5局很快找回狀態，以11比4鎖定勝局，挺進最終4強。

中國男單主力為備戰4月14日登場的澳門世界盃，都選擇跳過此站賽事，包括新科世界第1林詩棟、前球王王楚欽和梁靖崑都缺席，給了希望重返世界前10的台灣一哥林昀儒拚積分的好機會。小林首輪擊敗前世青賽4冠王薛飛；次輪再以3比1扳倒高居世界第3的日本一哥張本智和，取得對戰第3勝。

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世界第14的林昀儒今日出戰8強賽，交手世界第33的日本17歲新星松島輝空。對手開賽就猛力搏殺，雙方開局形成拉鋸，小林在5比5後成功壓制松島的正手連下3分，將比數改寫為8比5，儘管隨後一度連續失誤，連丟了4分遭反超，小林很快穩住追成9比9，並把握發球輪次，以11比9先下一城。

▲台灣桌球一哥林昀儒力拚重返世界前10。（圖／達志影像／美聯社）

進入第2局，林昀儒在反手對抗上佔上風，在4比4後逐漸拉開差距，在7比5後就沒再失分，對手節奏大亂只能嘗試反手發球但未能奏效，小林以11比5迅速拿下第2局。

來到第3局，林昀儒越打越順，抓住對方回球冒高機會強攻得分，加上相持能力也明顯優於對手，以11比3輕鬆取得3比0聽牌。陷入絕境的松島第4局力挽狂瀾，打出8比2反擊，小林沒能追回比分，以4比11讓出。

第5局，林昀儒開局與對手對拉掛網，陷入2比4落後，不過他很快重整旗鼓，招牌的擰拉得手，持續拉開比分到10比4，取得6個賽末點，以11比4，總局數4比1挺進4強。小林準決賽的對手將是南韓資深好手李尚洙與中國左手名將林高遠之間的勝方。