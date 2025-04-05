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張志豪一動作暖心安慰宋晟睿：誰不想一棒清壘？我也想

記者王真魚／綜合報導

中信兄弟外野手張志豪昨役火力全開，單場雙安包含突破0比0僵局的致勝全壘打，第6局滿壘時更選到保送擠回1分，表現關鍵，獲選單場MVP。不過，他在登上MVP頒獎台前展現學長風範，特地摸了摸宋晟睿的臉龐，為他加油打氣。

宋晟睿此戰先發第二棒，卻無法適時幫助開路的張志豪延續攻勢，單場5打數掛零，第6局滿壘吞下三振；第8局2出局、一二壘有人時再度被三振，賽後神情略顯沮喪。

張志豪站上MVP頒獎台，向球迷喊話，希望掌聲不僅留給打得好的人，也能在球員低潮時送上鼓勵，「我今天打得很好，不代表明天也能打得很好，當我三振、失誤了，我真的需要你們的吶喊聲，也包括給我的學弟們。」

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他進一步表示，希望這些年輕球員能放開來打球，「有些學弟因為打了國際賽，需要旁邊的人一些輔助，這時候就是我們需要幫忙的時候了，球季還很長，希望不要一開始就感覺綁手綁腳。」

「我想講的是，當要責怪一個人很快、很簡單，但鼓勵總是最難的，我們也希望被鼓勵，每一個人都希望被鼓勵，希望大家能夠繼續鼓勵我們、鼓勵我們球隊、鼓勵中華職棒，鼓勵一些在打球的。鼓勵總是最難的，但其實你只要講出來就不難了。」張志豪說。

對於宋晟睿此役表現，張志豪相信他能藉由比賽經驗成長，「他會自己去吸收，會自己分析這次的攻擊，不要說學弟，我以前也是這樣，誰不想一棒清壘？我也想。」

▲張志豪一動作暖心安慰宋晟睿 。（圖／翻攝自YouTube／CTBC Brothers 中信兄弟官方頻道）

▲張志豪一動作暖心安慰宋晟睿 。（圖／翻攝自YouTube／CTBC Brothers 中信兄弟官方頻道）

關鍵字： 棒球中信兄弟張志豪MVP鼓勵

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