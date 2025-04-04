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柯瑞刷新60年控衛紀錄！　又撞到尾椎自爆本季都得戴護具

記者游郁香／綜合報導

勇士天王柯瑞（Stephen Curry）連2場火力全開，繼前役飆出52分，他今（4）日對湖人又砍下37分，根據《StatMamba》統計，他成為近60年單場轟破35分場次最多的控衛，率隊以123比116拉出4連勝，穩住西區第5的位置。不過才從骨盆挫傷中復出的「咖哩大神」此役又摔到尾椎，引起了擔憂。

進入4月份，柯瑞這2場手感燙到著火，場均能砍44.5分、6.5籃板、7.0助攻和2.5抄截，投籃命中率達50%、三分命中率也飆高到52%、罰球命中率96%，表現堪稱完美，幫助勇士在季後賽卡位戰關鍵期取得4連勝，包括今日擊敗湖人，避免了本季遭洛城橫掃的窘境。

不過柯瑞上半場終了前兩度在籃下背部著地，再次摔到尾椎，他一度趴在地上，明顯感到不適，由於他才從骨盆挫傷中復出，狀況引發關注。對此「咖哩大神」賽後表示，比起傷勢本身，更大的問題是他必須在尾椎與背部區域穿戴護具或支撐帶，他預估本季剩餘時間都得佩戴這些防護裝備。

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▲▼勇士柯瑞、湖人詹姆斯、勇士波傑姆斯基 。（圖／達志影像／美聯社）

▲勇士一哥柯瑞此役再次摔到尾椎引起擔憂 。（圖／達志影像／美聯社）

至於能否在明日「背靠背」出戰金塊，柯瑞尚未決定，總教練柯爾（Steve Kerr）則說，球隊處於激烈的季後賽卡位戰，他預期主力老將們都會出賽。

這場比賽也是柯瑞與湖人天王詹姆斯（LeBron James）又一次的經典對決，雙方皆為西區排名全力拚搏，最終由柯瑞領軍的勇士笑納勝利，戰績提升到45勝31敗，穩住西區第5的位置。若本場輸球，勇士原本可能跌到西區第9。

湖人方面，戰績下滑到46勝30敗，從西區第3滑落到第4，落後金塊（47勝30敗）0.5場，且在對戰上處於劣勢。未來6場例行賽，洛城將面對鵜鶘、雷霆（兩戰）、獨行俠、火箭與拓荒者等關鍵對手；勇士則要交手金塊、火箭、太陽、馬刺、拓荒者與快艇，競爭強度同樣不容小覷。

▲▼勇士柯瑞、湖人詹姆斯、勇士波傑姆斯基 。（圖／達志影像／美聯社）

▲兩大天王柯瑞、詹姆斯對決。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA勇士湖人柯瑞詹姆斯

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