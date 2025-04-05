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山本由伸好投無援、大谷翔平4支1　道奇開季8連勝止步

記者王真魚／綜合報導

洛杉磯道奇的開季8連勝在4日（台灣時間5日）畫下句點，客場以2比3敗給費城人隊。雖然先發投手山本由伸投出6局失1分的優質內容，但無奈打線遲遲無法突破對方投手的壓制，終場2：3吞下敗仗。大谷翔平此役4打數1安打，另有一次盜壘失敗。

山本由伸此戰主投6局，用球數97球，被打3支安打，送出3次四壞與5次三振，僅失1分。雖然狀態穩定，但隊友火力支援不足，無緣勝投。

這場比賽，道奇打線無法攻破費城先發左投盧薩多（Jesús Luzardo），前七局僅由T.赫南德茲（Teoscar Hernández）敲出兩支安打，全隊吞下8次三振。雖然在第9局艾德曼（Tommy Edman）擊出2分砲追回分數，但仍以1分之差無力回天。

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道奇在首局就先失一分，源自山本由伸的一次失誤。當時他在面對第3棒哈波（Bryce Harper）前，二壘上的特納（Trea Turner）突然起跑企圖盜三壘，山本急忙轉身傳球，卻出現傳偏失誤，讓特納直接衝回本壘得分。

▲▼道奇山本由伸。（圖／達志影像／美聯社）

▲道奇山本由伸。（圖／達志影像／美聯社）

雖然首局出現失誤，但山本隨後穩定下來，第2局和第4局雖各被敲出1支安打，但都成功製造雙殺解危，表現出色。

比賽轉折點出現在第7局，道奇更換後援投手耶茲（Kirby Yates）後，先對第5棒凱普勒（Max Kepler）投出四壞，再被卡斯提亞諾斯（Nick Castellanos）擊出二壘安打，形成二、三壘有跑者。接著被山本壓制住兩次的8棒斯托特（Bryson Stott）擊出適時安打，9棒馬許（Brandon Marsh）擊出二壘滾地球，讓跑者回本壘得分，比分拉開至3比0。

雖然道奇在第9局靠艾德曼的2分砲追回分數，但仍無法逆轉比賽。

大谷翔平此戰擔任第一棒指定打擊，首打席左飛、第二打席中飛、第三打席遭三振，第4打席擊出右外野安打，但隨後嘗試盜壘失敗。

關鍵字： 棒球道奇大谷翔平山本由伸費城

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