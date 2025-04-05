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又掉了！衛斯布魯克尷尬送球　4月場均4.3失誤

▲▼金塊衛斯布魯克。（圖／達志影像／美聯社）

▲衛斯布魯克陷入低潮。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

金塊「衛少」衛斯布魯克（Russell Westbrook）近期表現持續低迷，今（5）日對戰勇士一役再出現尷尬失誤，在格林（Draymond Green）面前自爆式掉球，成為比賽一大敗筆，也讓他本月的難堪表現再添一筆。

此戰衛斯布魯克替補出賽20分鐘，僅得5分、4籃板、2助攻，，手感冰冷，9投2中、三分球3投1中，發生4次失誤。其中最致命一球發生在第4節剩下8分35秒、勇士以104比91領先時，他試圖運球突破格林，卻在未受明顯碰撞下掉球，拱手送出球權。

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最終金塊以104比118不敵勇士，苦吞3連敗，戰績跌至47勝31敗，排名被湖人超車，滑落至西區第4。

自4月以來，衛斯布魯克場均仍繳出15.7分、7籃板、5助攻、1.7抄截、1阻攻的全面數據，但命中率僅33.3%、三分命中率更只有25%，場均失誤達4.3次，糟糕的投籃選擇與比賽判斷屢屢出現問題，已多次拖累球隊。

目前金塊落後第3名湖人0.5場、與第2名火箭已有4場勝差，爭取季後賽主場優勢的希望正逐漸渺茫，而衛斯布魯克的狀態回穩與否，將成為關鍵變數。

關鍵字： NBA金塊衛斯布魯克

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