又掉了！衛斯布魯克尷尬送球　4月場均4.3失誤

▲衛斯布魯克陷入低潮。(圖/達志影像/美聯社)

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

金塊「衛少」衛斯布魯克(Russell Westbrook)近期表現持續低迷,今(5)日對戰勇士一役再出現尷尬失誤,在格林(Draymond Green)面前自爆式掉球,成為比賽一大敗筆,也讓他本月的難堪表現再添一筆。

此戰衛斯布魯克替補出賽20分鐘,僅得5分、4籃板、2助攻,,手感冰冷,9投2中、三分球3投1中,發生4次失誤。其中最致命一球發生在第4節剩下8分35秒、勇士以104比91領先時,他試圖運球突破格林,卻在未受明顯碰撞下掉球,拱手送出球權。

Draymond Green forces Russell Westbrook into a turnover by himself



Warriors fans are hyped!pic.twitter.com/DHeweFxHIj