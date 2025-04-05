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賈吉又炸！開季7戰6轟17 打點締史上首見紀錄　追上貝比魯斯壯舉

記者王真魚／綜合報導

紐約洋基外野手賈吉（Aaron Judge）美國時間4日（台灣時間5日）作客海盜隊以「第二棒右外野手」先發出場，開季第7場比賽中擊出本季第6支全壘打，火力全開。這一轟，也讓他在兩聯盟全壘打排行榜上單獨登頂。洋基終場9：4勝出。

比賽第7局，洋基以6分領先，賈吉在第五打席面對左投手的第一球變化球毫不留情，一棒轟向中外野看板旁，打出本季第6轟。這發全壘打滯空時間極長、氣勢驚人，讓洋基進一步拉開比分。至此，賈吉在開幕7場比賽中累積6轟17打點，這項成績創下大聯盟史上首次紀錄。

這位「怪物級打者」的火力根本停不下來。3月29日（台灣時間30日）的第二場比賽中，他單場猛打賞，6打數4安打、包括3發全壘打、貢獻8分打點；接著在30日（台灣時間31日）又轟出逆轉的第4號2分砲；4月3日（台灣時間4日）再添本季第5轟、單場3安打4打點，成為自1932年的貝比魯斯（Babe Ruth）以來，首位在開季6戰內擊出至少5轟、15打點以上的球員。

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這一轟，也讓賈吉生涯1000場出賽累積321轟，能追平貝比魯斯生涯前1000場隊史最多轟紀錄。

話題中的「魚雷（Torpedo）球棒」也成為討論焦點，雖然洋基隊在開季前6場比賽中就打出22發全壘打、創下大聯盟新紀錄，但賈吉本人並未使用該球棒。他淡然地說：「既然我目前打得很好，又何必特別去改變什麼呢？」

賈吉曾在2022年締造美聯單季新紀錄的62轟，去年也以58轟拿下大聯盟全壘打王並奪下生涯第二座MVP。如今，他在本季再次以強勢開局邁向第三座全壘打王寶座，勢不可擋。

▲▼賈吉（Aaron Judge）。（圖／達志影像／美聯社）

▲賈吉（Aaron Judge）。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 賈吉洋基全壘打外野手火力

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