運動雲

>

鋼鐵人OT飲恨！陶德追平三分奪框而出　怒噴獵鷹鉑金場面火爆

記者游郁香／綜合報導

本季僅2勝的高雄鋼鐵人今（5）日在主場迎戰台南台鋼獵鷹，雙方一路打到延長賽，鋼鐵人洋將艾賽亞火力全開，猛轟生涯新高45分，可惜終場前3秒，陶德追平三分奪框而出，最終以104比107落敗。賽後陶德還與整場都在和他互噴垃圾話的獵鷹洋將鉑金爆發激烈口角，兩人被緊急隔開才沒出現「大場面」。

PLG爐主鋼鐵人前役扳倒龍頭桃園璞園領航猿，終於贏得本季第2勝，團隊士氣大振，今日換交手獵鷹，上半場在當家得分手艾賽亞獨攬17分帶領下，取得45比39、6分領先。

▲▼鋼鐵人陶德、獵鷹鉑金。（圖／PLG提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲鋼鐵人艾賽亞猛轟45分依舊沒能帶來勝利。（圖／PLG提供）

但獵鷹第3節展開反擊，飛雷神單節貢獻13分，將比數扳成66平，比賽重新回到原點。獵鷹決勝節靠著白薩與李允傑連番建功，一度拉開9分差距，但末節最後1分多鐘，艾賽亞罰進1球，馬克斯搶下關鍵進攻籃板後，陶德命中三分球，鋼鐵人燃起反攻希望。

隨後高偉綸完成快攻加罰三分打，加上艾賽亞連拿4分，雙方戰成92比92平手，進入延長加賽。

▲▼鋼鐵人陶德、獵鷹鉑金。（圖／PLG提供）

▲鋼鐵人陶德。（圖／PLG提供）

延長賽戰況依舊激烈，鋼鐵人靠著艾賽亞緊咬比分。終場前3.6秒，鋼鐵人3分落後，團隊執行最後一擊戰術，以艾賽亞當「誘餌」，陶德弧頂三分出手可惜奪框而出，鋼鐵人以3分飲恨。

沒能命中追平三分的陶德還與獵鷹洋將鉑金爆發口角，場面一度混亂， 雙方人馬迅速介入制止，衝突才沒進一步擴大。

此役飆出31分、7籃板和4助攻的獵鷹飛雷神，賽後受訪時談到隊友鉑金與陶德的衝突，他表示當兩個強硬的人對抗，就會產生這樣的「火花」，「每個人都想贏，但這就是籃球。」

▲▼鋼鐵人陶德、獵鷹鉑金。（圖／PLG提供）

▲獵鷹鉑金。（圖／PLG提供）

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

張志豪一動作暖心安慰宋晟睿：誰不想一棒清壘？我也想

張志豪一動作暖心安慰宋晟睿：誰不想一棒清壘？我也想

快訊／林昀儒4比1擊潰日本17歲新星　挺進仁川賽4強

快訊／林昀儒4比1擊潰日本17歲新星　挺進仁川賽4強

哈孝遠不滿判決怒帶台啤全隊退場抗議　SBL裁判沒收比賽惹議

哈孝遠不滿判決怒帶台啤全隊退場抗議　SBL裁判沒收比賽惹議

大谷翔平盜壘遭逮「連38場紀錄中斷」　捕手驚呼：怎麼會跑？

大谷翔平盜壘遭逮「連38場紀錄中斷」　捕手驚呼：怎麼會跑？

山本由伸好投無援、大谷翔平4支1　道奇開季8連勝止步

山本由伸好投無援、大谷翔平4支1　道奇開季8連勝止步

林立開轟未能逆轉！桃猿4比2台鋼陷4連敗低潮　8局現火藥味插曲

林立開轟未能逆轉！桃猿4比2台鋼陷4連敗低潮　8局現火藥味插曲

大谷翔平盜壘失敗　羅伯斯表情嚴肅：決定跑就必須確保成功

大谷翔平盜壘失敗　羅伯斯表情嚴肅：決定跑就必須確保成功

柯瑞刷新60年控衛紀錄！　又撞到尾椎自爆本季都得戴護具

柯瑞刷新60年控衛紀錄！　又撞到尾椎自爆本季都得戴護具

賈吉又炸！開季7戰6轟17 打點締史上首見紀錄　追上貝比魯斯壯舉

賈吉又炸！開季7戰6轟17 打點締史上首見紀錄　追上貝比魯斯壯舉

費城人強打哈波：只有輸家才會抱怨道奇

費城人強打哈波：只有輸家才會抱怨道奇

公車撞倒10輛機車！　駕駛未保持車距扶正後竟默默離開

熱門新聞

張志豪一動作暖心安慰宋晟睿：誰不想一棒清壘？我也想

快訊／林昀儒4比1擊潰日本17歲新星　挺進仁川賽4強

哈孝遠不滿判決怒帶台啤全隊退場抗議　SBL裁判沒收比賽惹議

大谷翔平盜壘遭逮「連38場紀錄中斷」　捕手驚呼：怎麼會跑？

山本由伸好投無援、大谷翔平4支1　道奇開季8連勝止步

林立開轟未能逆轉！桃猿4比2台鋼陷4連敗低潮　8局現火藥味插曲

讀者回應

﻿

熱門新聞

1張志豪一動作安慰宋晟睿：鼓勵最難

2林昀儒擊潰日本新星　挺進仁川賽4強

3台啤全隊退場抗議　SBL裁判沒收比賽

4中斷大谷連38場盜　捕手驚：怎麼會跑

5山本由伸好投無援　道奇8連勝止步

最新新聞

1鋼鐵人OT飲恨！險爆大場面

2「這是特別的一晚」　「本土」伍鐸初登板奪勝

3味全得11分助攻「本土」伍鐸　葉總爆料王維中想要比照

4千安就是再見安史上第一人　王威晨獻給爸爸

5台啤比賽遭沒收！　籃協回應了

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

防詐最前線！行動刻不容緩

防詐最前線！行動刻不容緩

2025 ETtoday斥詐風雲論壇 4/17 盛大舉行，串連政府x企業，聯手E網打盡詐騙陷阱！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

開箱全聯高CP值必買商品

開箱全聯高CP值必買商品

「文里補習班」開課啦！今天就來親自嘗試網友推薦的「全聯高CP值必買商品」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

國1麻豆段驚悚追撞！　白車追尾BMW車頭全毀

屏東內埔路口驚悚車禍！　2車未減速擦撞賓士遭鏟翻撞牆

邊荷律「狂敲抱枕」等飛機餐　經紀人：叫妳拍片不是拍這種

粉絲捕捉 #李珠珢 場邊可愛畫面　網友見影片：這什麼神仙角度

李珠珢氣質32撞超仙！ 絕美角度根本天使下凡 #啦啦隊
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366