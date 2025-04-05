鋼鐵人OT飲恨！陶德追平三分奪框而出　怒噴獵鷹鉑金場面火爆

記者游郁香／綜合報導

本季僅2勝的高雄鋼鐵人今（5）日在主場迎戰台南台鋼獵鷹，雙方一路打到延長賽，鋼鐵人洋將艾賽亞火力全開，猛轟生涯新高45分，可惜終場前3秒，陶德追平三分奪框而出，最終以104比107落敗。賽後陶德還與整場都在和他互噴垃圾話的獵鷹洋將鉑金爆發激烈口角，兩人被緊急隔開才沒出現「大場面」。

PLG爐主鋼鐵人前役扳倒龍頭桃園璞園領航猿，終於贏得本季第2勝，團隊士氣大振，今日換交手獵鷹，上半場在當家得分手艾賽亞獨攬17分帶領下，取得45比39、6分領先。

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▲鋼鐵人艾賽亞猛轟45分依舊沒能帶來勝利。（圖／PLG提供）

但獵鷹第3節展開反擊，飛雷神單節貢獻13分，將比數扳成66平，比賽重新回到原點。獵鷹決勝節靠著白薩與李允傑連番建功，一度拉開9分差距，但末節最後1分多鐘，艾賽亞罰進1球，馬克斯搶下關鍵進攻籃板後，陶德命中三分球，鋼鐵人燃起反攻希望。

隨後高偉綸完成快攻加罰三分打，加上艾賽亞連拿4分，雙方戰成92比92平手，進入延長加賽。

▲鋼鐵人陶德。（圖／PLG提供）

延長賽戰況依舊激烈，鋼鐵人靠著艾賽亞緊咬比分。終場前3.6秒，鋼鐵人3分落後，團隊執行最後一擊戰術，以艾賽亞當「誘餌」，陶德弧頂三分出手可惜奪框而出，鋼鐵人以3分飲恨。

沒能命中追平三分的陶德還與獵鷹洋將鉑金爆發口角，場面一度混亂， 雙方人馬迅速介入制止，衝突才沒進一步擴大。

此役飆出31分、7籃板和4助攻的獵鷹飛雷神，賽後受訪時談到隊友鉑金與陶德的衝突，他表示當兩個強硬的人對抗，就會產生這樣的「火花」，「每個人都想贏，但這就是籃球。」

▲獵鷹鉑金。（圖／PLG提供）