傳奇饒舌歌手冰塊酷巴現身世界大賽　道奇教頭跟著搖擺嗨翻天

It's a good day in LA as @icecube gets us ready for Game 2 pic.twitter.com/0z2Hzmj4Om — FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) October 27, 2024

▲超級巨星饒舌歌手冰塊酷巴（Ice Cube）現身為道奇加油。（圖／路透）

記者楊舒帆／綜合報導

道奇對洋基的世界大賽第二戰於27日（台灣時間）在洛杉磯道奇主場開打。在山本由伸掛帥先發、大谷翔平擔任第一棒指定打擊的比賽前，超級巨星饒舌歌手冰塊酷巴（Ice Cube）現身為球隊加油，連道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）都忍不住跟著律動。

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傳奇巨星降臨爆滿球場。身穿道奇球衣、戴著隊帽的庫伯在打擊區做出揮棒動作，並高舉右手，引起全場如雷掌聲。

當他開始演唱時，休息室裡的羅伯茲總教練也跟著哼唱搖擺。這位洛杉磯本地出身、55歲的饒舌歌手兼演員，為即將開打的比賽注入熱血氣氛。

網友瘋狂討論這場表演：「傳奇饒舌歌手艾斯．庫伯現身真讓人驚喜」、「他是傳奇饒舌團體N.W.A.的成員，也是知名演員，就像是饒舌界的大谷翔平」、「對嘻哈樂迷來說，他可說是無人不知」、「不管是饒舌還是演藝事業都很成功」、「他就是代表洛杉磯的代表人物之一」、「超帥的」、「不愧是洛杉磯，真是華麗」、「連羅伯斯總教練都嗨起來了」。

