不斷更新／赫南德茲、弗里曼背靠背開轟　道奇3局反超4比1洋基

▲山本由伸。（圖／路透）

記者楊舒帆／綜合報導

道奇與洋基27日（台灣時間）G2，道奇2局下艾德曼（Tommy Edman）轟陽春砲先馳得點，索托（Juan Soto）回敬一轟，洋基1比1扳平道奇，3局下連兩棒開轟，道奇超前為4比1。

山本由伸扛道奇先發，首局就先保送托瑞斯（Gleyber Torres），靠滾地球推進上二壘，對賈吉（Aaron Judge）投6球，滑球引誘揮空三振，再讓史坦頓（Giancarlo Stanton）敲內野飛球，順利克服「首局症」。

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大谷翔平1局下面對洋基先發左投羅登（Carlos Rodón），敲出中外野飛球。貝茲（Mookie Betts）掃出安打，T.赫南德茲（Trea Hernández）擊出飛球，前一戰轟再見滿貫彈的英雄弗里曼（Freddie Freeman）敲出內野飛球。

▲艾德曼（Tommy Edman）。（圖／路透）

山本由伸2局上1出局後保送瑞佐（Anthony Rizzo），隨後連解決2人。2局下道奇靠著國聯冠軍賽MVP韓美混血艾德曼（Tommy Edman）轟出陽春砲，季後賽累計13打點。

山本由伸3局上兩出局後，遭到索托（Juan Soto）砲轟陽春彈，助洋基扳平比數，季後賽累計第4轟。

▲索托（Juan Soto）。（圖／路透）

洋基先發左投羅丹（Carlos Rodon）3局下續投，不過鏡頭捕捉他手指破皮，大谷翔平第二打席遭到三振，貝茲連兩打席敲安打，T.赫南德茲（Teoscar Hernández）、弗里曼（Freddie Freeman）連續兩棒開轟，拉開至4比1。

▲弗里曼（Freddie Freeman）。（圖／路透）