洋基不懼首戰慘劇　教頭讚賈吉找回手感盼狙擊山本

▲洋基總教練布恩（Aaron Boone） 。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

道奇與洋基27日（台灣時間）將展開世界大賽第二戰，洋基總教練布恩（Aaron Boone）戰前接受採訪。第一戰雖有去年賽揚獎投手柯爾（Gerrit Cole）先發投出好投，史坦頓（Giancarlo Stanton）也擊出季後賽連4場全壘打的二分砲，但在延長賽第10局被道奇弗里曼轟出再見滿貫全壘打吞敗。第二戰將派出本季16勝的左投羅登（Carlos Rodón）先發。

談到第二戰準備，布恩說，「球隊士氣很好，已做好準備。這一年來，我們團隊擅長從艱難處境、困難比賽中反彈。今天也期待能展現這點。不論勝負，他們都能翻開新的一頁，準備好今天的比賽。這是不同的比賽，昨天是弗拉赫提，今天是山本由伸。因為羅登先發，對手打線也會稍有不同。雖然對戰組合有所改變，但我對今晚的比賽很期待。」

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至於前一戰挨再見滿貫的科特斯（Nestor Cortes）狀態，布恩透露，「我認為他狀況不錯。等看過他傳接球和其他訓練後就能確定。我們會與投手群和訓練師討論，評估他的狀態。」

對於賈吉的狀態，布恩則說，「他最後一個打席面對崔納（Blake Treinen）時表現很好，看起來就像巔峰時期的賈吉。那是非常流暢的打席。崔納尤其是對右打者來說都是很難纏的投手，但賈吉很好地判斷滑球，節奏也抓得不錯。我很喜歡他那個打席的表現，希望這能成為他今天有好表現的契機。」

對於山本由伸的印象，布恩提到，「6月對戰時，那可能是他今年最好的先發表現。現在我有點記不清了，但那場比賽他投出了當時最快的球速，大約投了20球左右。那天晚上他快如閃電。但之後他就受傷了。最近他有出色的表現，也有不那麼理想的。所以我們都做好準備了。他現在一定非常興奮，當他能控制好好球帶時，我們必須好好把握機會。」