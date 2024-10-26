古林睿煬背傷退出12強不影響旅外身價！蘇泰安：超過3家有興趣

▲古林睿煬。（圖／記者黃克翔攝）

記者王真魚／綜合報導

統一獅古林睿煬確定辭退12強，領隊蘇泰安透露傷況，「這次背部緊繃有進一步到醫院檢查，防護員評估是需要再休息一下。」至於傷勢是否會影響旅外計畫，蘇泰安強調不會有影響，球團也將著手準備相關程序，協助古林挑戰日職。

古林睿煬在台灣大賽首戰先發時，因背部不適僅投3局就提前退場。雖然休息期間曾在牛棚練投。但考量他的狀況，獅隊並未在系列賽後段再派他登板，最終也以1勝4敗結束系列賽，無緣總冠軍。

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蘇泰安指出，古林睿煬背部傷勢並不嚴重，「只是有些緊繃，不過防護員有說，有一個小小地方，需要修護一下，面對激烈的總冠軍戰，站在保護選手的立場，也選擇讓他休息，接下來的12強張力，更不輸總冠軍戰，我想大餅（總教練林岳平）有通盤評估狀況。」

至於林安可是否會繼續打12強，蘇泰安說，「安可先前跑壘傷到腳，但休息幾天後還是有下場，我想還是要看他自己評估，大餅也在中華隊，應該會更了解他狀況。」

古林睿煬辭退12強賽事，加上台灣大賽初先發僅投3局，今年球季畫下遺憾句點。不過他明年將轉戰日本職棒。統一獅將著手準備旅外程序，協助這位王牌投手挑戰海外舞台。

依中職規章規定，總冠軍戰結束後隔日起算3天內，聯盟須公告自由球員名單。不過聯盟指出，由於本周六、日為假日、非工作日，最晚將於下周三（10／30）公布名單。

蘇泰安表示，古林睿煬的傷勢並不會影響旅外身價，「12強辭退後，我想這段時間恢復對他來說有很大幫助。」

「接下來我們也會開始走一些程序，包括宣告古林即將挑戰旅外，統一獅會正式發函至日本各球團。」蘇泰安透露，目前除了火腿，還有其他球團有興趣，「超過3家，所以我們會開始準備了。」

