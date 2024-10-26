WS史上首支再見滿貫砲　道奇首戰向對手說再見奪冠率8成9

▲▼弗里曼（Freddie Freeman）。（圖／路透）



記者楊舒帆／綜合報導

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道奇26日（台灣時間）在主場迎戰洋基的世界大賽首戰，弗里曼（Freddie Freeman）在延長賽第10局的逆轉再見滿貫砲，以6比3拿下首勝，這也是世界大賽史上首支再見滿貫砲，過去以再見安打搶下首勝的隊伍，奪冠機率超過8成。

根據數據專家藍斯（Sarah Langs）在X平台（前身為推特）發文指出，「這是世界大賽史上首次出現滿壘再見全壘打，也是季後賽史上第二次。」她還補充了一項讓道奇球迷振奮的數據。大聯盟季後賽前一位轟再見滿貫砲的是2011年的克魯茲（Nelson Cruz）。

「道奇成為世界大賽首戰以再見安打獲勝的第10支球隊。過去9次中有8次的球隊最終都拿下冠軍，唯一例外是1958年的勇士隊。」

世界大賽首戰以再見安打獲勝的球隊，最終奪冠機率高達88.8%，道奇在取得如此好彩頭的開局後，預計在明天的第二戰派出山本由伸先發。大谷翔平賽後訪問也提到，「希望氣勢延續到明天。」

▲弗里曼（Freddie Freeman）。（圖／路透）