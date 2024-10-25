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李凱威二壘金手套5分險勝岳東華平紀錄3連霸　滿分蟬聯最佳九人

▲味全龍隊李凱威。（圖／味全龍隊提供）

▲味全龍隊李凱威。（圖／味全龍隊提供）

記者歐建智／綜合報導

中華職棒今天（25日）公布2024年金手套獎、最佳九人暨最佳指定打擊，味全龍李凱威連2年包辦二壘手兩個獎項，其中金手套只以5分擊敗中信兄弟岳東華，拿下3連霸，追平陳江和、林志祥的紀錄。

味全龍當家二壘手李凱威，本季出賽115場有113次二壘守備，552次守備機會，231次刺殺、316次助殺、有5次失誤、73次雙殺、守備率0.991。

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他與中信兄弟岳東華競爭二壘手金手套，岳東華今年出賽118場，有116次守二壘，594次守備機會，219次刺殺、369次助殺、6次失誤、87次雙殺、守備率0.990。

經過票選之後，李凱威拿到168分，岳東華是163分，由李凱威以5分之差險勝，獲選二壘手金手套3連霸，追平陳江和在2010年到2012年、林志祥在2014年到2016年的二壘手金手套3連霸紀錄。

此外，李凱威今年打擊上繳出135支安打、打擊率0.319，兩項數據皆為生涯新高，拿到205分滿分的肯定，蟬聯最佳九人二壘手獎，連2年包辦二壘手最佳九人及金手套兩個獎項。

今年中職金手套有42人有效投票、最佳九人暨最佳指定打擊有41人有效投票。投票方式採用每位投票人於每個獎項可分別投下5分、3分、1分票，分別代表第一、二、三名選票。投票人也可選擇不投或僅投其中一個分數類別，最終累積分數較高者勝出。

關鍵字： 中職棒球李凱威

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