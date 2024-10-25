道奇、洋基世界大賽明開打　官網列舉10位影響力打者大谷輸索托

▲▼大谷翔平。（圖／路透）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

美國大聯盟世界大賽26日（台北時間）即將展開，將是洛杉磯道奇與紐約洋基兩大豪門對決戲碼。本次世界大賽星光熠熠，兩隊擁有五位前聯盟MVP，創下世界大賽的紀錄。大聯盟官網專家，選出在世界大賽中最有影響力的10位打者，結果大谷翔平第2位輸給洋基索托（Juan Soto），但領先洋基賈吉（Aaron Judge）。

大聯盟官網列舉最有可能在世界大賽中產生影響的 10名道奇和洋基打者，但沒有道奇隊一壘手弗里曼 （Freddie Freeman） ，他因腳踝扭傷有時無法進入先發，如果健康的話，他會輕鬆進入前10名。

[廣告]請繼續往下閱讀...

最有影響力的10位打者10：

1. 洋基隊，索托（Juan Soto）

2. 道奇隊，大谷翔平

3. 洋基隊，賈吉（Aaron Judge）

4. 洋基隊，史坦頓（Giancarlo Stanton）

5. 道奇隊，貝茲（Mookie Betts）

6. 道奇隊，蒙西（Max Muncy）

7. 洋基隊，托瑞斯（Gleyber Torres）

8. 道奇隊，赫南德茲（Kiké Hernández）

9. 道奇隊，艾德曼（Tommy Edman）

10. 道奇隊，赫南德茲（Teoscar Hernández）

道奇隊，索托

專家小組表示，索托會出現在名單榜首只需要一個打席佐證，今年美聯冠軍賽G5，洋基與守護者2比2進入驟死延長賽，索托在第十局打出關鍵三分超前全壘打，幫助洋基晉級世界大賽。

道奇隊，大谷翔平

大谷在天使隊時期從未進入過季後賽，轉至道奇隊的第一年就打進世界大賽，過程令人振奮。他在生涯前11場季後賽中打出2成86打擊率、上壘率4成34、長打率5成的成績，雖然在與教士隊的國聯分區系列賽中表現平平，但在與大都會隊的國聯冠軍賽中，大谷有三場比賽打出雙安以上，並在31次打擊機會中選到了9次保送。

洋基隊，賈吉

專家小組表示，之所以賈吉並非榜單第一，要考慮到賈吉在本次季後賽中的表現，他目前的打擊率為1成61，整體攻擊指數（OPS）為 .704，而在賈吉53場季後賽的職業生涯中，他的打擊率為2成03，整體攻擊指數為 .761。本季表現並不是我們對這位高水準球員的期待。不過，賈吉在美聯冠軍賽G3對守護者隊終結者克拉斯（Emmanuel Clase）的追平全壘打所展示的怪力，他可能已慢慢走出先前的低潮，找回自己的打擊狀態。

洋基隊，史坦頓

史坦頓與賈吉形成鮮明對比，本賽季史坦頓即使受傷，僅出賽114場，依然打出了27支全壘打。十月的史坦頓再次展現了他的威力。在九場比賽中，他的打擊率為2成94、上壘率3成85、長打率7成94，打出五支全壘打和11分打點。

道奇隊，貝茲

過去兩次季後賽道奇隊的失利，貝茲極有可能是其中一個原因，他的表現不如人意，25個打席僅有2支安打，但貝茲過去在季後賽中取得了不少成功，曾隨2018年的紅襪和2020年的道奇獲得冠軍。本次季後賽，貝茲的打擊數據為2成96、上壘率404、長打率6成59，在11場比賽中打出了四支全壘打和12分打點。

道奇隊，蒙西

蒙西本季因右側腹肌拉傷，曾缺席80場，在蒙西缺席期間，道奇隊上壘率降至3成22。他回歸後，團隊上壘率又回升到3成5。蒙西本次季後賽表現出色，穆西的上壘率達到4成68，長打率為5成46。

洋基隊，托瑞斯

在10月，托瑞斯的打擊率為2成97，上壘率為4成，並在美聯冠軍賽中有三場比賽打出雙安表現。

道奇隊，赫南德茲（Kiké Hernández）

隊友蒙西表示，「有些球員在關鍵時刻能夠發揮，而赫南德茲絕對是其中之一。」，赫南德茲在美聯冠軍賽第三場比賽中擊出了職業生涯第15支季後賽全壘打，幫助球隊獲勝。

道奇隊，艾德曼

在七月底，艾德曼因手腕和腳踝傷勢，被從紅雀隊交易到道奇隊，不到三個月後，艾德曼便因在對陣大都會的表現而被評選為國聯冠軍賽最有價值球員，他的打擊率為4成07，長打率為6成3，並貢獻了11分打點。

道奇隊，赫南德茲（Teoscar Hernández）

赫南德茲在國聯冠軍賽的前五場比賽中表現不佳，18次打擊機會，打擊率為0，但他仍然選到了七次保送。然而，他在例行賽中表現出色，在國聯分區賽中也有良好表現，並在國聯冠軍賽第六場決勝負中打出了2安打。