超夢幻數據！　魔術少主班凱羅開幕戰爆砍33分正負值「+42」

記者杜奕君／綜合報導

奧蘭多魔術24日在NBA新賽季開幕戰打出亮眼表現，以116比97擊敗東區鐵血勁旅邁阿密熱火，其中魔術陣中王牌球星，昔日2022年選秀狀元班凱羅(Paolo Banchero)持續展現少主接班氣勢，此戰面對南灘大軍，班凱羅不僅砍下隊史開幕戰次高的33分，全場還完美0失誤，且單場正負值來到驚人的「+42」，霸氣拿下開幕戰勝利。

現年僅21歲，身高208公分的班凱羅，本季持續展現驚人進步幅度，今日新賽季開幕戰面對強敵熱火，班凱羅全場24投12中拿下33分、11籃板、3助攻，且單場正負值來到夢幻的「+42」，如此出色表現也順利幫助魔術以19分之差攻破熱火主場，順利在開幕戰贏球。

班凱羅這樣的精彩表現，也讓他成為魔術隊史首位在開幕戰至少拿下30分、10籃板情況下，還有0失誤外帶正負值40以上的球員。

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另外，班凱羅也成為魔術自2004年之後，首位能在球季開幕戰至少拿下30分的球員，另外開幕戰單場33分也是隊史第二高紀錄，僅次於「俠客」歐尼爾(Shaquille O’Neal)當年的42分。

NBA新球季點燃戰火，上季崛起的奧蘭多魔術在24日也迎來新賽季的首戰，靠著2022年狀元班凱羅（Paolo Banchero）繳出隊史開幕戰次高的33分、0失誤且正負值高達+42的夢幻數據，寫下多項超狂紀錄，率領球隊在第3節轟出39比18的攻勢，一波流以116：97澆熄熱火，收下本季首勝。

值得一提的是，班凱羅這樣的出色表現，讓熱火球迷也讚嘆不已，即便是客場出賽，但班凱羅賽後進入球員通道時，現場也響起了「MVP」的呼聲，給予這位魔術新星最直接的鼓勵。

▲魔術少主班凱羅開幕戰繳出超夢幻數據。（圖／路透）