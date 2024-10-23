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猛砍29顆三分！塞爾提克開幕戰狂勝尼克23分　坦圖3節飆37分

記者游郁香／綜合報導

NBA新賽季今(23)日點燃戰火，衛冕軍塞爾提克賽前在主場舉行冠軍戒頒發儀式，重溫奪得隊史第18冠的喜悅。面對先發陣容「大升級」的尼克，綠衫軍首節就灌進43分，早早拉開20分以上的領先，全隊單場更猛砍平NBA紀錄的29顆三分，最終就以132比109、23分差輕鬆取得開門紅。

塞爾提克今日在主場TD花園高懸起第18面冠軍旗幟，率隊贏得第17冠的2008年3巨頭皮爾斯(Paul Pierce)、艾倫(Ray Allen)及賈奈特(Kevin Garnett)齊聚一堂，一起見證榮耀時刻。綠衫軍一哥坦圖(Jayson Tatum)在冠軍戒頒發儀式上，向滿場球迷喊話，「世界上最棒的球迷們……讓我們再創輝煌吧！」

面對補進前灰狼一哥唐斯(Karl-Anthony Towns)與「大橋」布里吉斯(Mikal Bridges)的尼克，坦圖開賽就展現火燙手感，他以一記26呎三分球首開得分紀錄，這也是NBA本季首個進球，他首節7投5中砍下15分、5助攻，三分6投4中，一度率隊打出22對6的猛攻，拉開21分差距。

▲▼塞爾提克坦圖、布朗；尼克布朗森。（圖／路透）

▲塞爾提克坦圖（右）、尼克唐斯（中）。（圖／路透）

綠衫軍首節打完已取得43比24、19分大幅領先，坦圖次節繼續開火，他前2節12投9中猛轟25分、6助攻，包辦6顆三分球；塞爾提克半場砍進17顆三分追平隊史紀錄，帶著74比55、19分領先進入下半場。

尼克側翼新援「大橋」布里吉斯自加盟以來，外線持續失靈，從熱身賽到開幕戰前2節，他在三分外線合計23投2中，直到第3節才找回準星，砍進2顆三分，無奈綠衫軍進攻火力絲毫沒有衰退的跡象，第3節又灌進39分，前3節結束拉開113比87、26分差。

比賽早早就失去懸念，坦圖第4節並未上場，他3節就砍了37分、10助攻和4籃板，三分11投8中，單場正負值來到+26。值得一提的是，38歲老將霍佛德(Al Horford)最後8分54秒在右側底線飆進全隊單場第29顆三分，追平由公鹿在2020年所締造的NBA紀錄。

▲▼塞爾提克坦圖、布朗；尼克布朗森。（圖／路透）

▲塞爾提克坦圖（右）、尼克唐斯。（圖／路透）

令人意外的是，綠衫軍接下來連13次三分出手都不進，最終沒能刷新單場最多三分紀錄，不過他們仍以132比109、23分差痛扁尼克，收下開季首勝。塞爾提克先發5人包辦了113分，除了坦圖拿下37分，懷特(Derrick White)貢獻24分、4助攻和3籃板，新科FMVP布朗(Jaylen Brown)攻下23分、7籃板。

尼克則以主控布朗森(Jalen Brunson)和從板凳出發的麥克布萊德(Miles McBride)各砍下22分最高；明星長人唐斯則以9投5中貢獻12分、7籃板和3助攻。

▲▼塞爾提克坦圖、布朗；尼克布朗森。（圖／路透）

▲塞爾提克布朗（左）、尼克布朗森（中）。（圖／路透）

關鍵字： NBA塞爾提克尼克坦圖布朗森唐斯

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