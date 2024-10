大谷愛犬Decoy登大聯盟官網：回顧精彩片段！

The moment Shohei Ohtani found out he was a 2x unanimous AL MVP. pic.twitter.com/odQc9rYuSl — MLB (@MLB) November 17, 2023

記者王真魚/綜合報導

MLB官網於22日(美國時間)刊登一篇關於道奇隊大谷翔平愛犬デコピン(Dekopin)的特輯報導。

大聯盟官網以「大谷Decoy(Dekopin的英文名)的精彩時刻」為標題,搭配影片和照片回顧,「距離棒球界最棒男孩大谷Decoy初次亮相已接近一年。在他的主人大谷翔平即將登上世界大賽這個最大舞台之際,讓我們一起回顧這位毛小孩這一季的精采畫面。」

特輯介紹Decoy多個亮相場景,包括去年11月16日首次亮相時的MVP頒獎電視畫面。

[廣告]請繼續往下閱讀...

最有價值小狗

文中寫道,「當大谷在2023年11月以全票當選美聯MVP時,身邊坐著一位特別的毛茸茸嘉賓,輕易地搶走所有目光。當時我們還不知道他的名字!」

歡迎加入道奇!首先要問的是...

在大谷簽下創紀錄的10年7億美元合約加入道奇後,媒體蜂擁至道奇球場參加他的入隊記者會,準備提出最尖銳的問題。但或許其中最重要的問題是:「你的狗狗叫什麼名字?!」

答案是Decoy!不過他的正式名字 —— 至少是護照上的名字 —— 是「デコピン」(Dekopin),在日文中意思是「用手指彈額頭」。

Decoy fetched the first pitch tonight for Shohei Ohtani! pic.twitter.com/zD7QsbX5SI — MLB (@MLB) August 29, 2024

第一次…「接球(fetch)」?

與主人一起被製作成(金色)搖頭娃娃的Decoy,被賦予開球的重任。這位當天最受矚目的小狗展現完美的團隊精神,在投手丘上投出漂亮的好球。喔對了,他的主人在首打席就轟出全壘打。

正如道奇隊播報員戴維斯(Joe Davis)所說:「大谷翔平,掌握時機,看準氛圍,把球轟出全壘打!」

▲大谷翔平與愛犬開球 。(圖/達志影像/美聯社)

但這還不是全部!大谷在球員周(Players’ Weekend)首次穿上印有Decoy圖案的客製化釘鞋,這似乎成為他的幸運物。

他在球員周之後依然持續穿著這雙釘鞋,包括那場創造傳奇50-50(50轟50盜)的比賽。在一戰,他創下不可思議的6打數6安打,包括3支全壘打、10分打點和2次盜壘的驚人成績。

大谷當時身上穿戴的幾乎所有物品,包括那雙釘鞋,都被直接送往庫柏斯敦(棒球名人堂所在地)。是的,這意味著Decoy在棒球名人堂也有了屬於自己的一席之地。

大谷和道奇隊的任務尚未完成 —— Decoy的任務也是。「我們是否能再看到這位棒球界的毛茸茸偶像再度現身呢?再贏四場比賽,或許就能見證奇蹟。」