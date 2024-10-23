運動雲

>

大谷愛犬Decoy登大聯盟官網：回顧精彩片段！

記者王真魚／綜合報導

MLB官網於22日（美國時間）刊登一篇關於道奇隊大谷翔平愛犬デコピン（Dekopin）的特輯報導。

大聯盟官網以「大谷Decoy（Dekopin的英文名）的精彩時刻」為標題，搭配影片和照片回顧，「距離棒球界最棒男孩大谷Decoy初次亮相已接近一年。在他的主人大谷翔平即將登上世界大賽這個最大舞台之際，讓我們一起回顧這位毛小孩這一季的精采畫面。」

特輯介紹Decoy多個亮相場景，包括去年11月16日首次亮相時的MVP頒獎電視畫面。

[廣告]請繼續往下閱讀...

最有價值小狗

文中寫道，「當大谷在2023年11月以全票當選美聯MVP時，身邊坐著一位特別的毛茸茸嘉賓，輕易地搶走所有目光。當時我們還不知道他的名字！」

歡迎加入道奇！首先要問的是...

在大谷簽下創紀錄的10年7億美元合約加入道奇後，媒體蜂擁至道奇球場參加他的入隊記者會，準備提出最尖銳的問題。但或許其中最重要的問題是：「你的狗狗叫什麼名字？！」

答案是Decoy！不過他的正式名字 —— 至少是護照上的名字 —— 是「デコピン」（Dekopin），在日文中意思是「用手指彈額頭」。

第一次…「接球（fetch）」？

與主人一起被製作成（金色）搖頭娃娃的Decoy，被賦予開球的重任。這位當天最受矚目的小狗展現完美的團隊精神，在投手丘上投出漂亮的好球。喔對了，他的主人在首打席就轟出全壘打。

正如道奇隊播報員戴維斯（Joe Davis）所說：「大谷翔平，掌握時機，看準氛圍，把球轟出全壘打！」

▲▼大谷翔平與愛犬開球 。（圖／達志影像／美聯社）

▲大谷翔平與愛犬開球 。（圖／達志影像／美聯社）

但這還不是全部！大谷在球員周（Players’ Weekend）首次穿上印有Decoy圖案的客製化釘鞋，這似乎成為他的幸運物。

他在球員周之後依然持續穿著這雙釘鞋，包括那場創造傳奇50-50（50轟50盜）的比賽。在一戰，他創下不可思議的6打數6安打，包括3支全壘打、10分打點和2次盜壘的驚人成績。

大谷當時身上穿戴的幾乎所有物品，包括那雙釘鞋，都被直接送往庫柏斯敦（棒球名人堂所在地）。是的，這意味著Decoy在棒球名人堂也有了屬於自己的一席之地。

大谷和道奇隊的任務尚未完成 —— Decoy的任務也是。「我們是否能再看到這位棒球界的毛茸茸偶像再度現身呢？再贏四場比賽，或許就能見證奇蹟。」

關鍵字： 大谷翔平Decoy道奇MLB

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

平野惠一感謝球迷應援相挺：我們真的是客場嗎？

平野惠一感謝球迷應援相挺：我們真的是客場嗎？

曾頌恩大巨蛋最會轟又讓平野手痛痛　王威晨：來，哥哥抱一下

曾頌恩大巨蛋最會轟又讓平野手痛痛　王威晨：來，哥哥抱一下

道奇世界大賽前兩戰先發確定：弗拉赫提、山本由伸掛帥

道奇世界大賽前兩戰先發確定：弗拉赫提、山本由伸掛帥

勝騎士：古林抱歉了，MVP是屬於我的

勝騎士：古林抱歉了，MVP是屬於我的

統一獅陷1勝2敗！餅總賽後找投手群談話　羅昂短打處理種敗因

統一獅陷1勝2敗！餅總賽後找投手群談話　羅昂短打處理種敗因

NBA開季專題／西區9個大膽預測　勇士將有重大交易、戴維斯爭MVP

NBA開季專題／西區9個大膽預測　勇士將有重大交易、戴維斯爭MVP

台灣大賽3勝1敗王者優勢　歷史數據藏玄機

台灣大賽3勝1敗王者優勢　歷史數據藏玄機

台灣大賽G4先發土投對決！郭俊麟VS鄭凱文

台灣大賽G4先發土投對決！郭俊麟VS鄭凱文

「呂寶笑容」再現　呂彥青也驚訝拿MVP：感謝隊友打分數

「呂寶笑容」再現　呂彥青也驚訝拿MVP：感謝隊友打分數

快訊／SBL勁旅台啤換帥！　UBA健行科大名教頭劉孟竹接任總教練

快訊／SBL勁旅台啤換帥！　UBA健行科大名教頭劉孟竹接任總教練

熱門新聞

平野惠一感謝球迷應援相挺：我們真的是客場嗎？

曾頌恩大巨蛋最會轟又讓平野手痛痛　王威晨：來，哥哥抱一下

道奇世界大賽前兩戰先發確定：弗拉赫提、山本由伸掛帥

勝騎士：古林抱歉了，MVP是屬於我的

統一獅陷1勝2敗！餅總賽後找投手群談話　羅昂短打處理種敗因

NBA開季專題／西區9個大膽預測　勇士將有重大交易、戴維斯爭MVP

讀者回應

﻿

熱門新聞

1爪迷大聲應援！平野：我們是客場嗎？

2魚住又讓平野手痛痛　威晨喊抱一下

3道奇世界大賽輪值確定！山本由伸G2

4勝騎士：古林抱歉了，MVP是我的

5獅陷1勝2敗　餅總賽後找投手群談話

最新新聞

1麥寮3投聯手　完封大理晉級16強

2七六人開幕戰　恩比德、喬治不能打

3NBA首對同場打球父子誕生！

4台灣大賽3勝1敗王者優勢　數據藏玄機

5除大谷、賈吉！8球員將左右世界大賽

熱門快報

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

開箱桃園建案 首購無痛入手

開箱桃園建案 首購無痛入手

成裕ONE以便利的生活機能和親民價格，成為首購族的熱門選擇。想知道更多細節？快來看看琦郁的開箱影片！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

G2統一獅10：3勝兄弟　邊荷律不捨轉身落淚

大谷邀裁判做《七龍珠》動作　他舉手發現「被釣中」急逃離

麟洋配倒計時！王齊麟被問送禮　李洋笑：不要說你就是禮物喔

大谷翔平第8局轟3分砲　道奇8比0贏球搶下第2勝

曾效力味全龍「盼再回到中職打球」　川崎宗則向球迷問好：台灣我愛你

台中男大生閃違規車撞電桿亡　肇事駕駛「唉唷算了」冷血落跑

特種兵打靶6發全中超神準　工兵失誤被嗆：拿鏟子給他

ZB1章昊不識ROSÉ新歌〈APT.〉　得知後崩潰：要放棄當偶像了嗎XD

李洙赫接男團選秀MC　神顏值網笑：練習生怎辦XD

「林俊傑⭢林俊接」公主抱魏如萱！　動力火車現身爭寵「討抱＋求漲粉」XD
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366