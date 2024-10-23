大谷愛犬Decoy登大聯盟官網：回顧精彩片段！

The moment Shohei Ohtani found out he was a 2x unanimous AL MVP. pic.twitter.com/odQc9rYuSl — MLB (@MLB) November 17, 2023

記者王真魚／綜合報導

MLB官網於22日（美國時間）刊登一篇關於道奇隊大谷翔平愛犬デコピン（Dekopin）的特輯報導。

大聯盟官網以「大谷Decoy（Dekopin的英文名）的精彩時刻」為標題，搭配影片和照片回顧，「距離棒球界最棒男孩大谷Decoy初次亮相已接近一年。在他的主人大谷翔平即將登上世界大賽這個最大舞台之際，讓我們一起回顧這位毛小孩這一季的精采畫面。」

特輯介紹Decoy多個亮相場景，包括去年11月16日首次亮相時的MVP頒獎電視畫面。

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最有價值小狗

文中寫道，「當大谷在2023年11月以全票當選美聯MVP時，身邊坐著一位特別的毛茸茸嘉賓，輕易地搶走所有目光。當時我們還不知道他的名字！」

歡迎加入道奇！首先要問的是...

在大谷簽下創紀錄的10年7億美元合約加入道奇後，媒體蜂擁至道奇球場參加他的入隊記者會，準備提出最尖銳的問題。但或許其中最重要的問題是：「你的狗狗叫什麼名字？！」

答案是Decoy！不過他的正式名字 —— 至少是護照上的名字 —— 是「デコピン」（Dekopin），在日文中意思是「用手指彈額頭」。

Decoy fetched the first pitch tonight for Shohei Ohtani! pic.twitter.com/zD7QsbX5SI — MLB (@MLB) August 29, 2024

第一次…「接球（fetch）」？

與主人一起被製作成（金色）搖頭娃娃的Decoy，被賦予開球的重任。這位當天最受矚目的小狗展現完美的團隊精神，在投手丘上投出漂亮的好球。喔對了，他的主人在首打席就轟出全壘打。

正如道奇隊播報員戴維斯（Joe Davis）所說：「大谷翔平，掌握時機，看準氛圍，把球轟出全壘打！」

▲大谷翔平與愛犬開球 。（圖／達志影像／美聯社）

但這還不是全部！大谷在球員周（Players’ Weekend）首次穿上印有Decoy圖案的客製化釘鞋，這似乎成為他的幸運物。

他在球員周之後依然持續穿著這雙釘鞋，包括那場創造傳奇50-50（50轟50盜）的比賽。在一戰，他創下不可思議的6打數6安打，包括3支全壘打、10分打點和2次盜壘的驚人成績。

大谷當時身上穿戴的幾乎所有物品，包括那雙釘鞋，都被直接送往庫柏斯敦（棒球名人堂所在地）。是的，這意味著Decoy在棒球名人堂也有了屬於自己的一席之地。

大谷和道奇隊的任務尚未完成 —— Decoy的任務也是。「我們是否能再看到這位棒球界的毛茸茸偶像再度現身呢？再贏四場比賽，或許就能見證奇蹟。」