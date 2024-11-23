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台灣大砲再度登上日媒！吉力吉撈鞏冠感謝正確發音

▲▼世界12強棒球賽東京複賽，吉力吉撈.鞏冠。（圖／記者李毓康攝）

▲世界12強棒球賽東京複賽，吉力吉撈.鞏冠。（圖／記者李毓康攝）

記者王真魚／日本東京報導

台灣22日東京巨蛋的超級輪次比賽中以8-2大勝美國。吉力吉撈鞏冠擔任第4棒指定打擊，繳出5打數2安打。他的名字日語發音曾受到原住民團體要求正名。最終相關的介紹進行了調整，日媒特別撰文報導，他也表示感謝，「發音很棒，謝謝！」

當天比賽中，球場的廣播響起了「ギリギラウ・コンクアン」（吉力吉撈鞏冠）這個發音。在日本電視轉播中，他的名字被介紹為「キチリキキチロウキョウカン」（長音片假名），引起了不少討論。對此，「原住民族青年陣線」於20日在臉書上公開了針對日本媒體的公開信，要求媒體準確地發音。

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信中說明，「在一些日本媒體的轉播中，排灣族的名字giljegiljaw kungkuan根據漢字吉力吉撈・鞏冠發音為キチリキキチロウ・キョウカン’，這與排灣語發音有很大差異。」信中懇請各方盡量根據排灣語的發音來播報他的名字，並提供了正確的發音參考，「個人名字應為ギリギラウ，縮寫為ギラウ，家族名為コンクアン。」

前一天的委內瑞拉比賽中，球場的日本廣播發音為「キョウカン」，而場內主持人則發音為「ジリジラウ」，但在這場比賽中，發音更接近「ギリギラウ・コンクアン」。

吉力吉撈鞏冠在這場比賽中打出了5打數2安打1得分，幫助台灣隊以8-2獲勝。賽後他回顧，「全隊表現都非常好，我只是盡量享受比賽。」儘管他並未聽說過公開信的內容，但他對當天的發音表示滿意，「今天好多了，我覺得發音非常準確。」他笑著補充，「太棒了，謝謝！」

吉力吉撈鞏冠曾在美國小聯盟效力六年，2014年開始為美國球隊效力。曾一度使用「朱立人」（Chu Li-Jen）這一漢名，但從2019年起，他改用了當前的註冊名字。「這是我的原住民名字，我決定在球衣上使用它。因為我非常為我的家族感到驕傲。」他解釋了改名的原因。

公開信還補充道，「在稱呼個人時，請僅使用個人名字，不要單獨使用家族名。giljegiljaw是排灣族的習慣性縮寫，在親密的朋友和家人之間使用，而在正式廣播中應避免使用。」

關鍵字： 棒球台灣吉力吉撈鞏冠原住民日本

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