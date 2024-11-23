曾放棄演《KANO》男主角！潘傑楷12強勵志故事感動全台

▲ 世界12強棒球賽東京複賽，潘傑楷 。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／綜合報導

世界12強賽中華隊22日對美國一戰，潘傑楷對梅嫩德斯（Antonio Menendez）開轟備受矚目。他進職棒前曾在電影《KANO》中擔任演員，一度還曾是男主角候選人，不過選擇轉著棒球生涯，進入職棒後經過長時間苦熬，如今生涯首度披上國家隊戰袍，這段勵志故事令人動容。

潘傑楷原名潘彥廷，畢業於穀保家商。在文化大學期間主要擔任二壘手和游擊手，與蘇智傑搭擋，2016年一度入選U23培訓隊，但未能進入第二階段集訓名單。

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台灣知名棒球電影《KANO》的導演原本有意找潘傑楷演出男主角。當時文化大學總教練陳進財透露，《KANO》電影開拍前曾找上潘傑楷演出阿基拉（Akira）一角。他建議潘彥廷要想清楚，一旦拍戲可能會影響學業、延後一年畢業。經過思考後，潘傑楷決定放棄男主角，最後在電影中飾演台南一中的王牌投手森田。

潘傑楷在2016年以第五指名、250萬簽約金加盟獅隊。但剛加入獅隊時並不順遂，雖一度鎮守游擊防線但成績不理想。直到近年來才逐漸找到定位，在一、三壘獲得一軍出賽機會。本季他出賽102場，生涯首度破百，打擊率.283，也首度獲選最佳十人三壘手。

在12強中華隊公布參賽名單時，潘傑楷分享心情表示，面對短期盃賽各國強敵要有自信：「就像大谷翔平說的，可能會看到電視上的名人，不要敬仰他們，要想辦法對抗，才有機會超越他們。到時候我比賽的心情，應該會是如此。」

當時外界不乏質疑聲浪，認為有其他更好的人選，而他也在國際賽舞台上用好表現證明自己，成為獲得最多「道歉文」的球員。

▲▼潘傑楷文化時期。（圖／記者楊舒帆攝）